В сентябре OnePlus официально объявила о намерениях представить свой первый смартфон, созданный на платформе Snapdragon 8 Gen 5

Не так давно OnePlus представила Ace 6, оснащенный чипсетом Snapdragon 8 Elite, и параллельно заявила о намерениях выпустить первый смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 5. В сети появилось свежее неофициальное фото розничной упаковки, которое намекает на то, что устройство компании с этим чипсетом может выйти на рынок как OnePlus Ace 6 Pro Max.

На фотографии, опубликованной в Weibo, изображена розничная упаковка OnePlus Ace 6 Pro Max. Видна только лицевая сторона коробки с надписью "Pro Max", какие-либо спецификации смартфона на ней не указаны.

В сентябре компания официально подтвердила планы по выпуску первого смартфона на базе Snapdragon 8 Gen 5. Предполагается, что Snapdragon 8 Gen 5 будет более производительным, чем Snapdragon 8 Elite, установленный в стандартном Ace 6. При этом, Snapdragon 8 Gen 5 будет уступать по мощности Snapdragon 8 Elite Gen 5, которым оснащен OnePlus 15.

К тому же, будущий телефон получит дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 165 Гц. Помимо этого, он может стать первым устройством компании с емкостью батареи свыше 8000 мАч.

Стоит подчеркнуть, что официального подтверждения компанией названия "Pro Max" пока нет. Упаковка выглядит правдоподобно, однако в эпоху развития технологий создания изображений с помощью искусственного интеллекта, подтвердить подлинность довольно сложно. Поэтому, воспринимать данную утечку следует с осторожностью, пока компания официально не анонсирует название новинки.