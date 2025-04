Пользователи активно выражают свои недовольства, отмечая различия в отображении строки состояния между One UI 6.1 и One UI 7.

Выпуск One UI 7 для устройств Samsung не обошелся без шероховатостей, особенно для владельцев Galaxy S24 Ultra и S23 Ultra. Внедрение One UI 7 оказалось сложным процессом с неожиданными задержками и сюрпризами. И вот, пользователи Galaxy, долго ждавшие Android 15, наконец-то получают обновление, но многие владельцы Galaxy S24 Ultra сообщают о плохой оптимизации ОС.

Многие пользователи Galaxy S24 Ultra выражают недовольство визуальным оформлением строки состояния в One UI 7. Наблюдается увеличенное количество пустого пространства в верхних углах, что может быть уместно для устройств с закругленными краями, однако не слишком выигрышно смотрится на моделях с более резкими гранями, таких как Galaxy S24 Ultra и S23 Ultra.

Пользователи массово жалуются на Reddit, подчеркивая разницу в отображении строки состояния между One UI 6.1 и One UI 7. В One UI 6.1 значки расположены ближе к краям экрана, в то время как в новой версии по бокам присутствует нежелательное пустое пространство.

Возможно, Samsung решила внедрить унифицированный дизайн строки состояния, который лучше адаптирован для большинства телефонов и планшетов Galaxy с закругленными углами.

Кроме того, такая компоновка уменьшает полезную площадь для значков в строке состояния. В результате, количество отображаемых уведомлений ограничено всего тремя, а некоторые значки и вовсе скрыты.

Несмотря на указанные недостатки, выход One UI 7 в целом был воспринят положительно. В то же время, Samsung уже активно работает над One UI 8, и есть вероятность, что будущие складные флагманы компании будут поставляться именно с этой версией, а не с One UI 7, как предполагалось ранее.