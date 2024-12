Lenovo Legion Go будет оснащен батареей, ёмкость которой увеличена на 10%

Роланд Квандт в сотрудничестве с WinFuture сообщил о деталях следующего портативного игрового устройства от Lenovo, ожидаемого под названием Legion Go S 8ARP1.

Номер модели "8ARP1" подтверждает определенные аппаратные характеристики, включая использование AMD Rembrandt APU. Квандт уточняет, что AMD будет позиционировать этот APU как Ryzen Z2 GO, а не как Ryzen Z2G, как указывалось ранее. По его словам, APU будет включать 8 ядер Zen3+ с тактовой частотой 3 ГГц, 4 МБ кэша L2 и графикой Radeon 680M.

Ожидается, что Legion Go S 8ARP1 будет комплектоваться 16 ГБ оперативной памяти LDDR5, 512 ГБ SSD M.2 2242 и батареей на 55 Вт·ч. В дополнение, устройство получит 8-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Таким образом, Legion Go S 8ARP1 предоставит несколько худшую производительность по сравнению с существующей моделью Legion Go.

Однако, устройство будет иметь батарею на 10% больше, а понижение разрешения с 1600p до 1200p должно снизить нагрузки на производительность.