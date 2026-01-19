Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
SJ-100 и Ил-114-300 впервые будут представлены на авиавыставке в Индии
Мероприятие пройдёт с 28 по 31 января и так и называется — Wings India.

Как мы не раз отмечали, в появлении новых конкурентоспособных гражданских авиалайнеров заинтересованы не только российские авиаперевозчики, у которых в связи с геополитической ситуацией попросту нет иного выхода, но и мировые авиакомпании тоже. Последние устали от дуополии Boeing и Airbus при падающем качестве продукции, и появление нового игрока на этом рынке вполне может оздоровить ситуацию и дать самое главное — свободу выбора.

И вот, как сообщила госкорпорация «Ростех», на выставке Wings India, которая пройдёт с 28 по 31 января в индийском городе Хадерабад, примет участие Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), которая представит региональный лайнер SJ-100 в его полностью импортозамещённом виде, а также региональный самолёт Ил-114-300.

Ключевые элементы самолётов — двигатели — на готовящихся к презентации в Индии самолётах, естественно, будут российскими. В случае с SJ-100 это будут двигатели ПД-8, а в случае с Ил-114-300 — двигатели ТВ7-117СТ-01.

Напомним, что и SJ-100, и Ил-114-300, а также главная надежда российского гражданского авиапрома в лице МС-21 в этом году завершают сертификационные испытания, после чего начнутся их серийные поставки заказчикам. Пока речь идёт об отечественных авиакомпаниях, но в перспективе они явно будут поставляться в том числе и за рубеж.

#россия #экономика #авиация #промышленность #индия #авиастроение #гражданская авиация #двигатели #sj-100 #пд-8 #авиадвигатели #ssj-100 #ил-114-300
