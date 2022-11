Ни на что хорошее это не намекает.

Информация о существовании Beyond Good and Evil 2 появилась, страшно сказать, в 2008 году, а первый тизер был опубликован девятью годами позже — в 2017-м. С тех пор Ubisoft пару раз делилась снимками экрана и даже геймплеем, но последние годы всё опять заглохло, и неизвестно, когда начнутся реанимационные мероприятия. Нам-то, быть может, и неизвестно, но авторитетный инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, заявляет, что в обозримой перспективе ждать запуска проекта в релиз нет никакого смысла.

Согласно сведениям Хендерсона, который обладает беспрецедентными связями в игровой индустрии, Beyond Good and Evil 2 до сих пор пребывает в ранней стадии разработки, а это означает, что релиз — крайне отдалённая перспектива. Инсайдер предположил, что разработку проекта отменяли и начинали заново, потому что иначе объяснить пять лет производства без фактического приближения к релизу невозможно.

В настоящее время Beyond Good and Evil 2, если вести отчёт от публикации первых сведений о сиквеле, является главным долгостроем игровой промышленности, отвоевав этот отнюдь не почётный титул у Duke Nukem Forever. Чем всё в итоге закончилось для «Дюка», мы все прекрасно знаем, поэтому хотелось бы верить, что с Beyond Good and Evil 2 история не повторится.