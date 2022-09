Здесь уж главное, чтобы столько в принципе набиралось.

Как известно, помимо стандартного геймплея в Call of Duty Modern Warfare II будет представлен и специальный режим под названием DMZ. Различные журналисты уже называют его идейным наследником Escape from Tarkov в силу особенностей его игрового процесса, и вот, сегодня вслед за мероприятием COD Next появились дополнительные подробности данного любопытного режима.

реклама

Как передаёт небезызвестный инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на издание The Washington Post, действие режима DMZ будет разворачиваться на поле боя Аль-Мазра, которое станет основным в Warzone 2.0. Как и в Escape from Tarkov, игрокам в DMZ будут противостоять как «живые» противники, так и управляемые компьютером представители воюющей сразу со всеми фракции.

Конкретных подробностей режима пока нет, но Хендерсон считает, что вследствие того, что в матче одновременно могут участвовать до сотни игроков, мы будем иметь дело с более «аркадной» версией Escape from Tarkov.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Call of Duty Modern Warfare II выйдет 27 октября, Warzone 2.0 станет доступна 16 ноября.