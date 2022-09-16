Как известно, помимо стандартного геймплея в Call of Duty Modern Warfare II будет представлен и специальный режим под названием DMZ. Различные журналисты уже называют его идейным наследником Escape from Tarkov в силу особенностей его игрового процесса, и вот, сегодня вслед за мероприятием COD Next появились дополнительные подробности данного любопытного режима.
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Как передаёт небезызвестный инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на издание The Washington Post, действие режима DMZ будет разворачиваться на поле боя Аль-Мазра, которое станет основным в Warzone 2.0. Как и в Escape from Tarkov, игрокам в DMZ будут противостоять как «живые» противники, так и управляемые компьютером представители воюющей сразу со всеми фракции.
Конкретных подробностей режима пока нет, но Хендерсон считает, что вследствие того, что в матче одновременно могут участвовать до сотни игроков, мы будем иметь дело с более «аркадной» версией Escape from Tarkov.
Call of Duty Modern Warfare II выйдет 27 октября, Warzone 2.0 станет доступна 16 ноября.