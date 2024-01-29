Плохо дело, товарищи. Ещё больше скинов продавать начнут.

На протяжении многих лет, и это не является секретом ни для кого, кто по долгу службы или из собственного любопытства читал финансовые отчёты Activision Blizzard, непосредственно «морозное» подразделение холдинга было наименее прибыльным из всех трёх (Activision, Blizzard и King). Прекрасно это понимали и в игровом подразделении Microsoft, которое теперь является полноправным владельцем холдинга, и вот, похоже, в Blizzard началась пора больших перемен.

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На днях стало известно, что из компании уходит президент Майк Ибарра, а сегодня агентство Bloomberg рапортовало о том, что на место руководителя подразделения придёт Йоханна Фарис, известная, как генеральный менеджер Call of Duty. В Activision Blizzard Фарис совсем новый сотрудник — пришла в компанию всего в 2018 году.

Согласно имеющейся у Bloomberg информации, смена руководства в Blizzard произойдёт уже 5 февраля.

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На данном этапе пока рано злорадствовать, но, учитывая предыдущий опыт госпожи Фарис, Blizzard под её руководством ждут совсем не те перемены, на которые надеются ещё оставшиеся поклонники творчества «Метелицы».