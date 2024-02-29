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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Мобильная Call of Duty: Warzone выйдет 21 марта, на старте будут две карты с поддержкой до 120 игроков
Предварительная регистрация уже открыта.

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Компания Activision объявила, что выход мобильной версии Call of Duty: Warzone должен состояться 21 март 2024 года на iOS и Android. Издательство показало по такому случаю актуальные трейлер и скриншоты условно-бесплатного онлайн-шутера.

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Релизная версия Warzone Mobile предоставит доступ к карте «Верданск» на 120 игроков и «Остров возрождения» на 48 человек. Также в мобильной версии будет кросс-прогрессия с Call of DutyL Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone на ПК и консолях. Разработчики утверждают, что она будет распространяться даже на прокачку оружия.

Официально объявлено, что для Warzone Mobile будут доступны многопользовательские карты из Call of Duty, среди которых точно будут Shoot House, Scrapyard и Shipment. Побегать по ним можно будет в режимах Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination и других.

Мобильная версия Call of Duty: Warzone получила поддержку контроллеров и поддержку дополнительных настроек интерфейса и графики. Если вас данный проект заинтересовал, то в App Store и Google Play можно уже сейчас пройти предварительную регистрацию, за что можно рассчитывать на получение бонусов после релиза игры.

#activision #call of duty warzone mobile
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