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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Бобби Котик покинет должность руководителя Activision Blizzard на следующей неделе
Кто-то скажет, что это конец эпохи.

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За три десятка лет, что Бобби Котик стоял у руля Activision, которая затем превратилась в холдинг Activision Blizzard, имя этого топ-менеджера стало олицетворением всей компании. Оно и неудивительно: к личности Котика можно относиться по-разному, но то, что именно при нём Activision/Activision Blizzard создала и развила все свои основные игровые франшизы, пожалуй, оспаривать бессмысленно так же, как бессмысленно оспаривать наступление нового дня.

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После поглощения Activision Blizzard компанией Microsoft в рамках рекордной в истории игровой индустрии сделки в должности Бобби Котика не стало нужды: управлять всеми составляющими частями AB будет уже непосредственно игровое подразделение рэдмондской компании. Как итог, ещё пару месяцев назад мы узнали, что гендиректор Activision Blizzard покидает компанию, ну а несколько часов узнали, в какой конкретно день это произойдёт: 29 декабря, то есть, уже на следующей неделе.

За 32 года Котику удалось увеличить капитализацию Activision, а затем Activision Blizzard, в семь тысяч раз. Собственно, именно по этой причине мы и имеем дело с крупнейшей сделкой в игровой индустрии, которая обошлась Microsoft в $68,7 миллиардов.

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Понятно, что самого Котика в обиде никто не оставит, и ему как ветерану и, по сути, создателю столь масштабного предприятия, уже уготован большой золотой парашют. Впрочем, в подробности конкретно данного аспекта компании не вдаются.

#microsoft #activision #activision blizzard #xbox game studios
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