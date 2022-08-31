Разработчики из студии Owlcat Games сообщили о выходе дополнения «Сокровище Полуночных островов» к своей фэнтезийной ролевой игре. По такому случаю был представлен отдельный геймплейный трейлер.
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«Сокровище Полуночных островов» предложит игрокам взойти на борт проклятого корабля и отправиться в путешествие по дальним водам. В комплекте с аддоном есть масштабный архилепаг для исследования, который будет как в одиночном, так и в роглайт-режиме.
Дополнение можно купить в магазинах Steam и Epic Games Store. Удивительно, но в российском GOG проект не продаётся. Напомним также, Pathfinder: Wrath of the Righteous в скором времени должна выйти на консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch (облачная версия). А ещё авторы собираются в сентябре обнародовать детали второго сезонного абонемента, в который войдут три новых дополнения.
В магазине Valve ролевая игра от Owlcat Games доступна со 2 сентября 2021 года, за это время проект собрал более 16,4 тысяч обзоров, из которых 83 % — положительные.