Ну, название уже ободряющее.

Разработчики из Owlcat Games решили напомнить о себе и своей партийной ролевой игре Pathfinder: Wrath of the Righteous. Данный проект продолжает получать дополнительный контент в рамках второго сезона с боевым пропуском. Сегодняшний повод для разговора — дополнение под названием Lord of Nothing. Данное DLC добавило очередную порцию сюжетного контента, но речь пойдёт не только о нём.

реклама

Pathfinder также получила увесистое обновление с новыми заклинаниями, анимациями и переделанным классом Ассасин. В патче 2.2.0as класс получил новые основные умения и специальные механики. У игроков раньше ассасин не пользовался большой популярностью из-за необходимости использовать яд в мире, где у большинства врагов имеется к нему иммунитет. Теперь же есть мифическая черта, которая позволяет игнорировать иммунитет.

Представители Owlcat Games рассказали также о новых заклинаниях, переработанных анимациях кровного кинетика. Последний после переработки умеет очень быстро превращать поле боя в кровавое побоище. Для мифических уровней были представлены новые черты — как на щиты, так и на отдельное оружие.

В случае с выпущенным DLC всё получилось намного масштабнее. Оно добавляет в игру продолжение для мини-кампании, которая началась ещё в Through the Ashes. Игрокам оставили возможность использовать ранее созданного персонажа или же создать нового. На этот раз героям предстоит выживать в ледяных землях, раскрывать секреты таинственной башни волшебника, оказывать помощь племени Келлидов в цветущих пещерах и даже заглянуть на Теневой План. Всё вышеописанное поймёт только тот, кто полностью погружён в мир Pathfinder. Проводить время в ледяных локациях будет легче с новым компаньоном — девушкой-андроидом Пентой.

В ходе прохождения мини-кампании Lord of Nothing игроки смогут выйти на одну из пяти концовок. Разработчики утверждают, что в конце искатели приключений обязательно столкнуться с последствиями ранее принятых решений.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В техническом плане обновление 2.2.0as исправило свыше 800 багов и недоработок. Pathfinder: Wrath of the Rightous доступна на ПК (Steam), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.