Пользователям Steam проект понравился.

Разработчики из Owlcat Games выпустили в продажу Warhammer: Rogue Trader — классическую партийную ролевую игру. Сформировать мнение о новинке лучше самому, но в этом также могут помочь журналисты, которые успели вынести свой вердикт.

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На момент написания данного материала на агрегаторе рецензий Metacritic рейтинг Warhammer: Rogue Trader составил 74 % на основании 18 рецензий. Авторам понравилось, с каким трепетом и тщанием разработчики подошли к адаптации исходного материала — вселенной Warhammer 40,000.

Рецензенты также положительно отозвались касательно системы выборов игрока и следующими за ними последствиями. Сюжет тоже был встречен положительно, равно как и проработанные напарники, глубокая ролевая система и реализованный кооператив на шестерых игроков. Впрочем, без негативного опыта тоже не обошлось — иначе у нового проекта от Owlcat Games был бы совершенно иной рейтинг.

Журналистам не понравилось техническое состояние проекта, неравномерная сложность, неоправданная затянутость боёв и общий неровный темп повествования. Что касается багов, то их авторы встречали их в достаточном количестве — от самых мелких и незаметных, до критических. Разумеется, в ближайшее время разработчики озадачат себя внесением нужных правок в клиент Rogue Trader, но общее впечатление от знакомства с масштабной ролевой игрой было подпорчено.

«Преодолевайте невероятные расстояния на своем гигантском космическом корабле, путешествуя между множеством систем в Просторе Коронус — малоисследованной и смертельно опасной области космоса. Несмотря на то, что этот регион считается лишь окраиной Империума, огромный Простор скрывает множество возможностей для обогащения и открытий.

Проявляйте снисхождение или презрение к своим подданным, оставайтесь верными Богу-Императору или вступайте в союз с врагами Человечества — каждое решение и каждый поступок Вольного Торговца влияют на весь сектор, меняя игровой мир и тех, кто его населяет», — гласит официальное описание проекта.

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На момент написания данного материала у Warhammer: Rogue Trader было 50 отзывов в Steam, 90 % из которых являются положительными.