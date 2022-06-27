И это если очень сильно повезёт.

День без новостей о безобразной системе монетизации Diablo Immortal — это день, прожитый зря: постепенно выясняется, что для полной «прокачки» своего персонажа в данном мобильном ролевом экшене следует быть валютным миллионером, причём таким, у которого данный миллион отнюдь не последний. Так, в игровом разделе на Reddit появилась публикация, в которой один из пользователей под ником ShiftYourCarcass подсчитал, что с нынешней системой монетизации в Diablo Immortal вам потребуется более 540 тысяч долларов, чтобы полностью развить своего персонажа.

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Свои подсчёты пользователь подкрепил информацией о том, что в Diablo Immortal существует скрытая механика, из-за которой улучшение прикреплённого к экипировке шестого и выше уровня пятизвёздного самоцвета до десятого уровня вызывает так называемое «Пробуждение», открывающее пять новых ячеек для самоцветов. Таким образом, чтобы полностью «прокачать» персонажа, вам требуется не шесть самоцветов, как могло показаться изначально, а шесть плюс ещё тридцать дополнительных.

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В среднем, по подсчётам геймера, один пятизвёздный легендарный самоцвет выпадает примерно спустя 15 тысяч долларов «доната». Таким образом, чтобы «выбить» все 36 самоцветов, вам потребуется вложить в игру $540 тысяч. И это при условии, что вы будете в высшей степени удачливы и не будете нуждаться в дубликатах самоцветов. В противном случае сумма легко может перевалить и за миллион долларов.