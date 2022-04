Как «Шоу Трумана», но не во всём.

Разработчики из студии Out of the Blue Games, которые ранее подарили нам приключенческую игру Call of the Sea, представили дебютный трейлер своего нового проекта. Игра называется American Arcadia, по всему своему устройству она является прямым оммажем фильму «Шоу Трумана» с Джимом Керри в главной роли.

реклама

В центре всего повествования American Arcadia — телешоу, идущее круглые сутки. Игрока предстоит организовать побег с этого утопического безумия. В грядущем проекте от студии Out of the Blue Games нашлось место сразу для двух главных героев, отыгрыш за каждого из них обещает быть уникальным опытом.

В одном случае геймеру предстоит разгадывать загадки с видом от первого лица, второму герою придётся постоянно убегать и сражаться с врагами. В случае со вторым персонажем всё действо обставлено в декорациях 2,5D-платформера.

У игры American Arcadia уже есть своя страница в Steam. Оттуда мы можем узнать, что лайв-шоу, идущее круглые сутки, разворачивается в декорациях ретро-футуристического мегаполиса образца 1970-х. Жители города не подозревают, что вся их жизнь транслируется в прямом эфире 24/7. А всё потому, что Аркадия — не совсем обычный город, а самое популярное реалити-шоу на планете, где падение рейтинга популярности обходится самой дорогой ценой для его участника — жизнью.

Повествование в American Arcadia будет представлено в виде документального фильма — с интервью участников и полицейскими допросами персонажей по мере прохождения игры.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Даты релиза у America Arcadia пока нет, но оценить визуальный стиль проекта и просмотреть скриншоты с трейлером вы можете и сейчас.