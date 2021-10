Журналисты расщедрились на публикацию.

Считанные дни остаются до запуска Marvel’s Guardians of the Galaxy в продажу, поэтому удивляться нарастающей активности разработчиков и представителей игровых СМИ не приходится. Сегодня, например, нашему вниманию представили 17-минутный отрывок прохождения первой главы сюжетной кампании проекта. В нижеуказанном видео можно заметить систему перков, рукопашные сражения, ну и, конечно, суперспособности.

реклама

Как сообщают первые обозреватели, Guardians of the Galaxy представляет собой отличный «микс» супергеройского боевика, комедии и доброго желания спасти мир от угрозы.

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Релиз Guardians of the Galaxy состоится 26 октября. За разработку проекта отвечает коллектив Eidos Montreal, известный по Deus Ex Human Revolution, Thief (2014) и Shadow of the Tomb Raider.