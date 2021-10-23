Считанные дни остаются до запуска Marvel’s Guardians of the Galaxy в продажу, поэтому удивляться нарастающей активности разработчиков и представителей игровых СМИ не приходится. Сегодня, например, нашему вниманию представили 17-минутный отрывок прохождения первой главы сюжетной кампании проекта. В нижеуказанном видео можно заметить систему перков, рукопашные сражения, ну и, конечно, суперспособности.
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Как сообщают первые обозреватели, Guardians of the Galaxy представляет собой отличный «микс» супергеройского боевика, комедии и доброго желания спасти мир от угрозы.
Релиз Guardians of the Galaxy состоится 26 октября. За разработку проекта отвечает коллектив Eidos Montreal, известный по Deus Ex Human Revolution, Thief (2014) и Shadow of the Tomb Raider.