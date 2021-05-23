Игровое издание IGN опубликовало большую заметку, посвящённую нынешнему состоянию компании Blizzard. В материале были затронуты абсолютно все аспекты и проблемы студии: отток кадров, сокращение бюджетов на разработку, отсутствие крупных релизов и многое другое. Заранее просим приготовиться, ведь наш материал тоже получился немаленьким, но разбор положения дел у такой студии, как Blizzard, требует особого внимания к деталям.

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Журналистка IGN Кэт Бэйли (Kat Bailey) начала свою статью с упоминания недавного увольнения Джеффа Каплана (Jeff Kaplan), руководителя разработки команды Overwatch. Источник Бэйли в Blizzard заверяет, что внутри компании Каплана принято было обсуждать, используя вопрос: «Как долго он ещё протянет?» Информатора IGN расстраивает тот факт, что в Blizzard уже вряд ли найдётся человек, увольнение которого наделает столько же шума.

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Увольнение Каплана — следствие череды серьёзных проблем, которые преследуют Blizzard с 2018 года, но начать рассказ о текущем состоянии компании следует с упоминания 2016 года. Именно тогда уволился Крис Метцен, старший вице-президент Blizzard, а за ним уже отправились другие сотрудники. Череда увольнений повлияла на ритмичность работы внутренних команд, ведь все привыкли к постоянному составу.

Пять лет назад компания Blizzard выпустила Overwatch — сетевой шутер, которому все аналитики и игроки прочили великое будущее. Выпуск проекта помог студии реабилитироваться перед фанатами и поверить в собственные силы после отмены таинственного Titan. Для Blizzard это была крайне важная победа, ведь в то время развитие и поддержка Diablo 3, StarCraft 2 и Hearts of the Storm «буксовало».

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После релиза Overwatch в компании случился эмоциональный подъём, он помог отдельным сотрудникам чуть ли не на регулярной основе генерировать идеи для будущих проектов. Руководство к такой инициативе относилось положительно, гарантируя выдачу бюджета для наиболее перспективных, по их мнению, прототипов. Именно в этот период была заложена инициатива так называемого «Инкубационного проекта», в рамках которой началась разработка шутера по StarCraft — впоследствии отменённого.

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Уже к 2018 году ситуация сильно кардинально изменилась: в планах у Blizzard не значилось крупных релизов, последовали вынужденные сокращения расходов, количество активных пользователей начало снижаться. За 2018 год студия потеряла два миллиона игроков. После отмены разработки шутера по StarCraft студию покинул директор Heroes of the Storm Дастин Браудер, за которым потянулись коллеги. Конкретно эти бывшие сотрудники Blizzard примкнули к Dreamhaven — новому издательству, основанному сооснователем Blizzard Майком Морхаймом.

В конце 2018 года была прекращена полноценная поддержка Heroes of the Storm, в студии урезали расходы. Уже в 2019 году Activision Blizzard настигла волна крупных сокращений: работу потеряло более 700 сотрудников. Несколько подразделений, связанных с киберспортом и общением с сообществом, пришлось сократить. Такие непопулярные меры приводили к курьёзным ситуациям, когда публикацию описаний обновлений и проведение онлайн-мероприятий доверяли сторонним подрядчикам.

При найме новых специалистов Blizzard стала проявлять поразительную, по мнению ветеранов студии, недальновидность. Так, в 2019 году менеджером по работе с сотрудниками стал человек, который ранее никогда не работал в игровой индустрии. Анонимный источник в беседе с журналисткой IGN высказал мнение, что Blizzard в тандеме с Activision по определению не может занимать доминирующее положение, поэтому студии приходится подчиняться. Blizzard зарабатывает существенно меньше денег, редко выпускает игры и не может ничего противопоставить сверхприбыльному ежегодному конвейерному производству Call of Duty.

Сотрудникам Blizzard часто приходится бороться с выгоранием: многолетняя работа над одним и тем же проектом, который могут отменить по итогу, ставит крест на амбициях любого творческого человека. Этот факт легко объясняет постоянные увольнения топовых сотрудников студии, которые в определённый момент времени начинают понимать, что реализовать свой потенциал будет намного проще в другой компании.

2021 год начался для компании относительно хорошо: успешный релиз World of Warcraft: Shadowlands ободрил команду, руководство студии даже пообещало сделать дополнительные выплаты весной. Начисление бонусов действительно случилось в начале марта, но анонимный источник IGN утверждает, что выплатили только половину от обещанного. К тому же, у разработчиков Blizzard появилось стойкое мнение, что им недоплачивают — их коллеги получают на аналогичных должностях в других компаниях значительно больше. Проблема стала максимально очевидной именно после 2018 года.

После описания всех имеющихся проблем в студии становится тревожно за её будущее, но в Blizzard надеются на успешные релизы Overwatch 2, Diablo IV и других неанонсированных проектов. Но здесь, опять же, есть опасность возникновения ситуации, которая случилась после выхода оригинальной Overwatch. Вышеупомянутые проекты выходят практически друг за другом, а дальше Blizzard может вновь уйти в многолетнюю «спячку», продолжая попутно терять перспективных сотрудников из-за невозможности их творческой самореализации.

Напомним, 20 мая была проведена трансляция PvP-геймплея Overwatch 2, в рамках которой были показаны новые режимы и карты. Тогда же стало известно, что обновлённые PvP-матчи будут проходить в режиме «5 на 5»: у каждой команды забрали по одному слоту.