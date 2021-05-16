В Steam появилась страница куратора PlayStation Studios — похоже, ещё больше игр от Sony заглянут на PC
До запуска PC-версии некогда PlayStation-эксклюзивного мотоциклетного экшен-выживача Days Gone остались считанные дни, и по такому случаю Sony решила организовать в Steam соответствующую страничку куратора PlayStation Studios.
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На момент публикации данной заметки на странице куратора были указаны лишь четыре игры — Predator Hunting Grounds, Horizon Zero Dawn, Helldivers и, собственно, Days Gone. Интересное же начинается, если на странице куратора нажать на вкладку «Подробнее». Судя по всему, в Steam уже присутствует 41 игра (плюс дополнения к ним) от PlayStation Studios, но большая часть из них скрыта от общего взора, что позволяет предположить, что в перспективе Sony анонсирует ещё несколько PC-версий своих некогда эксклюзивных для PlayStation игр.
Стоит отметить, что руководство PlayStation неоднократно заявляло о планах по переносу на PC своих игр. Это происходило как после анонса PC-версии Horizon Zero Dawn, так и после анонса PC-версии Days Gone. Пока трудно сказать, решится ли Sony выпускать на PC свои «топовые» франшизы вроде Uncharted, The Last of Us и God of War, но звоночек явно позитивный.
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