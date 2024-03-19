«Казахи» с основным аккаунтом в регионе с опостылевшим «Ой, извините…» будут недовольны.

Команда поддержка игрового магазина Steam сообщила о добавлении в бета-версии клиента новой функции под названием «Семейные группы». Вскоре она должна заменить собой Steam Family Sharing и семейный просмотр.

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Данную новинку сможет опробовать любой пользователь Steam — для этого нужно перейти на данную страницу и найти там пошаговую инструкцию для включения бета-версии приложения. У Семейных групп множество отличий от привычной всем механики Family Sharing, но два из них являются ключевыми:

Члены семейной группы могут запускать проекты из собственных библиотек одновременно. В настоящий момент функция Family Sharing не позволит запустить один проект, пока другой член семьи играет в игру из вашей библиотеки.

Второй момент более обидный: новая функция позволяет добавить в группу только аккаунты с тем же регионом, что и у создателя. Больше не получится сделать покупку на казахстанский профиль Steam с целью его запуска на основном аккаунте через Family Sharing. Это логично, но обидно для некоторых игроков.

Valve пока не готова сказать, когда новая функция «Семейные группы» станет доступной всем пользователям Steam в рамках общего обновления. Но команда поддержки заверила, что настройки Family Sharing и семейного просмотра будут перенесены в новую систему. Для разработчиков игр всё также останется прежним: если они разрешали делиться своей игрой через Family Sharing, то этот проект появится и в новой группе.

Новые ограничения и правила по семейным группам выглядят следующим образом:

максимальный состав участников — 6 человек;

в группу можно добавить профиль как в статусе взрослого, так и в статусе ребёнка;

родительский контроль позволяет скрывать от детей часть игр из общей библиотеки, устанавливать лимиты на игровое время, ограничивать использование мата, магазина и сообщества;

дети смогут отправлять родителям запрос на дополнительное игровое время или покупку определённого проекта;

взрослый может восстановить доступ к аккаунту ребёнка, если тот забыл свой пароль;

общая библиотека всех членов семьи станет отображаться в отдельной категории;

если в общей библиотеке есть несколько копий одной игры, то сразу несколько членов семьи смогут запустить их;

если взрослый покидает группу, то создать новую или вступить в другую можно только через год;

если кто-то из членов группы будет заблокирован в игре за читерство, то больше никто из семьи не сможет играть в этот тайтл, пока бан не снимут;

сохранения, модификации из мастерской и достижения привязываются к аккаунту, а не к копии игры.

Все подробности размещены здесь.