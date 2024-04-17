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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Системные требования ПК-версии Ghost of Tsushima: для игры на «минималках» сгодится и GTX 960, но для красивой графики в 4K при 60 кадрах/c нужна RTX 4080
А ещё у ПК-версии будет опциональный оверлей от Sony.

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За месяц до выхода ролевого экшена Ghost of Tsushima на ПК компания Nixxes Software решила обнародовать дополнительную информацию о портированной версии. Были опубликованы системные требования и раскрыты тонкости работы кооперативного режима Legends. Разработчик отдельно уточнил, что ПК-версия Ghost of Tsushima станет первым ПК-проектом для Sony с оверлеем PlayStation.

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Начнём с системных требований: для игры на минимальных настройках хватит 8 Гбайт оперативной памяти и видеокарты уровня GeForce GTX 960, а для комфортной игры в разрешении 4K при 60 кадрах/с и максимальных настройках графики потребуется NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XT. А теперь перейдём к детальному описанию требований.

Низкие настройки (разрешение 720p при 30 кадрах/с):

  • операционная система: 64-битная Windows 10;
  • процессор: Intel Core i3-7100 или AMD Ryzen 3 1200;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Гбайт) или AMD Radeon RX 5500 XT;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • место на накопителе: 75 Гбайт (рекомендуется использовать SSD).

Средние настройки (разрешение 1080p при 60 кадрах/с):

  • операционная система: 64-битная Windows 10;
  • процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • место на SSD: 75 Гбайт.

Высокие настройки (разрешение 1440p при 60 кадрах/с или 4K при 30 кадрах/с):

  • операционная система: 64-битная Windows 10;
  • процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • место на SSD: 75 Гбайт.

Ультранастройки (разрешение 4K при 60 кадрах/с):

  • операционная система: 64-битная Windows 10;
  • процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XT;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • место на SSD: 75 Гбайт.

Sony решила действительно передать пользователям ПК так называемый «консольный опыт», добавив в Ghost of Tsushima уникальный оверлей. Вызвав данную надстройку через внутреннее меню игры или комбинацией клавиш Shift+F1, игроки получат доступ к трофеям, списку друзей, настройкам и своему профилю.

Для получения доступа к этому всему внутриигровому скарбу придётся войти в аккаунт PlayStation Network или завести его, если такового нет в наличии. К счастью, данная опция (оверлей) вовсе не обязательна. Почему «к счастью»? Ну, Sony продолжает проявлять себя как миролюбивая и терпимая к игрокам всех национальностей компания (кавычки забыли, поставить), блокируя учётные записи игрокам из РФ и РБ по поводу и без, а также при связке аккаунтов из «неправильных» регионов. В Сети полно материалов по этому поводу, рекомендуем поискать.

Уникальный игровой оверлей был добавлен для возможности зарабатывания трофеев PlayStation на ПК точно таким же образом, как и на консолях Sony. Более того, у Ghost of Tsushima на ПК, PS4 и PS5 набор «ачивок» полностью идентичен.

Что касается режима Legion, то он предоставляет возможность пользователям персональных компьютеров играть с владельцами PlayStation играть на одних серверах и пользоваться внутриигровым голосовым чатом. Но для этого, опять же, придётся войти в учётную запись PSN.

Напомним, Ghost of Tsushima выйдет на ПК уже 16 мая, получить свою копию проекта можно будет через Steam и Epic Games Store. ПК-версия получила поддержку всех актуальных технологий масштабирования, ультрашироких мониторов и контроллера DualSense. Подробнее об этом можно прочитать в нашей отдельной заметке.

#sony #ghost of tsushima #nixes software
1
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Bryant333
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Высоковато.
Системные требования ПК-версии Ghost of Tsushima: для игры на «минималках» сгодится и GTX 960, но для красивой графики в 4K при 60 кадрах/c нужна RTX 4080
kitava
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