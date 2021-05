Компания Ubisoft анонсировала сразу два новых проекта во вселенной The Division. Речь идёт об условно-бесплатном Heartland и мобильной игре. Про первый проект уже кое-что известно.

Heartland представляет собой условно-бесплатное ответвление The Division, выпуск которого должен состояться не раньше будущего года. Игру хотят выпустить не только на PC и консолях, но и в облачных сервисах. За разработку Heartland отвечает студия Red Storm, которая ранее принимала участие в создании проектов серии Far Cry, а также Ghost Recon: Future Soldier. Причём, над той же The Division 2 эта компания тоже успела поработать. Заинтересованным в условно-бесплатном проекте от Ubisoft можно прямо сейчас записаться на предварительное тестирование, дата которого будет объявлена позже.

В случае с мобильной игрой во вселенной The Division дела обстоят чуточку сложнее. Точнее, никак — сведений о ней попросту нет. Зато если обратиться к дорожной карте проектов серии The Division, то можно узнать, что Ubisoft планирует выпустить новый контент для The Division 2, книгу и даже фильм.