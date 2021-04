Activision последнее время не может сдерживаться и выплёскивает на игровое сообщество потоки статистической информации об успехах игр серии Call of Duty. Сегодня ночью стало известно о ста миллионах игроков в Call of Duty Warzone, теперь же издательство опубликовало более подробный материал, в котором сообщила о 400 миллионах проданных копий «премиальных» частей Call of Duty.

Под «премиальностью» в игропроме обычно подразумеваются игры, за доступ к которым необходимо платить, в отличие от условно-бесплатных проектов. Иными словами, 400 миллионов копий игр Call of Duty — это всех частей Modern Warfare, Black Ops, Advanced Warfare, Infinite Warfare, и так далее и тому подобное за все годы существования франшизы.

Вместе с тем разработчики поделились занимательной инфографикой касательно Call of Duty Warzone. По статистике, игроки произвели 26,4 миллиона высадок с парашютами, приняли участие в 28,8 млрд матчей, осуществили 8,01 млрд возрождений, а также 8,33 млрд раз сразились в «ГУЛагах» за право на возрождение.