Общий тираж «премиальных» игр серии Call of Duty превысил 400 миллионов копий
Activision последнее время не может сдерживаться и выплёскивает на игровое сообщество потоки статистической информации об успехах игр серии Call of Duty. Сегодня ночью стало известно о ста миллионах игроков в Call of Duty Warzone, теперь же издательство опубликовало более подробный материал, в котором сообщила о 400 миллионах проданных копий «премиальных» частей Call of Duty.
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Под «премиальностью» в игропроме обычно подразумеваются игры, за доступ к которым необходимо платить, в отличие от условно-бесплатных проектов. Иными словами, 400 миллионов копий игр Call of Duty — это всех частей Modern Warfare, Black Ops, Advanced Warfare, Infinite Warfare, и так далее и тому подобное за все годы существования франшизы.
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Вместе с тем разработчики поделились занимательной инфографикой касательно Call of Duty Warzone. По статистике, игроки произвели 26,4 миллиона высадок с парашютами, приняли участие в 28,8 млрд матчей, осуществили 8,01 млрд возрождений, а также 8,33 млрд раз сразились в «ГУЛагах» за право на возрождение.
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