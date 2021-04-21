Аудитория Call of Duty Warzone превысила 100 миллионов игроков
Разработчики Call of Duty Warzone любят статистику. И мы их понимаем, ведь похвастать есть чем: то несколько десятков тысяч читеров заблокируют, то ещё пару десятков миллионов пользователей поприветствуют. Но сегодня статистика, так сказать, обобщённая: за тринадцать месяцев, минувших с момента релиза, в Call of Duty Warzone зарегистрировано свыше ста миллионов игроков. Об этом официальный Twitter аккаунт франшизы сообщил пару часов назад.
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Между тем разработчики посчитали своим долгом напомнить, что 22 апреля в Warzone и Black Ops Cold War стартует третий сезон контентной поддержки проекта. Ожидайте в Black Ops Cold War новое оружие, новый регион для режима «Зомби», новые поля боя, а также дополнительные игровые режимы. В Warzone тоже добавят что-то новенькое, но подробностями поделятся позже.
По слухам, Верданск, исполняющий роль поля боя в Warzone, получит косметические изменения в стиле 1980-х.
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