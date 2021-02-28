Геймплей экшена The Day Before, удивительно похожего на The Division
Разработчики из студии Fntastic совместно с издательством Mytona опубликовали трейлер The Day Before. Это многопользовательский экшен с элементами survival. В представленном видео нам показали короткое пешее путешествие главного героя по Нью-Йорку, за которым последовала плотная перестрелка.
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Напомним, действие The Day Before происходит в США, перешившей пандемию очень злого вируса, превративших основную часть населения в зомби. Остатки выживших людей борются за выживание, еду и боеприпасы — как вы понимаете, всё это очень сильно походит на The Division. Причём, настолько сильно, что ещё на этапе анонса авторов проекта пытались уличить в бессовестном копировании постеров.
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Релиз The Day Before запланирован только на PC — если он вообще будет. Точных дат нет.
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