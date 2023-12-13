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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
The Day After: разработчики «выживачей» Icarus и DayZ подошли к оформлению новой распродажи в Steam с креативом
Ну, такое.

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После оглушительного провала The Day Before с последующим закрытием студии-разработчика мы уже было подумали, что тема с «недовыживачом» официально закрыта, но отдельные студии, похоже, будут использовать историю с якутским проектом в своих маркетинговых целях. Так решили поступить, например, разработчики из Bohemia Interactive и RocketWerkz.

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Прямо сейчас создатели DayZ и Icarus предлагают игрокам в Steam купить набор из этих двух симуляторов выживания со скидкой 30 % за 2204 рубля с небольшим. Вся «соль» сосредоточилась в названии сборника — The Day After. Увязать этот набор слов с недавними событиями, думаем, не составит труда. Причём, в описании «бандла» мы не наши ничего зазорного или намекающего. Никаких отсылок или «подколов» — только красочные описания двух игр.

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Конечно, у авторов DayZ и Icarus есть некоторые проблемы с качеством проектов, оценки в Steam это подтверждают. Но, в отличие от якутских «коллег», те же авторы DayZ смогли вывести своё детище из раннего доступа после многолетнего пребывания и радовать игроков новым контентом. Чего уж говорить, даже версии обоих «выживачей» на заре их раннего доступа были снабжены контентом и могли похвастаться высокой реиграбельностью.

#bohemia interactive #dayz #the day before #icarus #rocketwerkz
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