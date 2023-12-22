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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Серверы провального MMO-боевика The Day Before будут закрыты через месяц
Вопрос: зачем тянуть? Закрывали бы сейчас, ведь ничего за месяц не изменится.

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В начале декабря этого года в раннем доступе Steam стартовал MMO-боевик-«выживач» The Day Before от основанной якутскими разработчиками студии Fntastic. Сразу после раннего «релиза» стало понятно, что проект в сути представляет собой халтуру, собранную из распространяемых вместе с движком Unreal Engine материалов («ассетов»), при этом лишённую всяческой оптимизации и крайне бедную на контент и игровые возможности.

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Всё это в совокупности уже невозможно списывать на «ранний доступ», поэтому народный гнев был такой величины, что спустя четыре дня после «релиза» разработчики заявили о том, что проект экономически провалился, сняли его с продажи, а игроки стали активно заниматься возвратом потраченных на The Day Before средств.

Формально игра продолжила существовать: тем, кто хотели, оставили игровые серверы. Но поскольку желающих, как бы это помягче выразиться, оказалось примерно нисколько, то сегодня авторы сообщили о закрытии серверов 22 января 2024 года.

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Сейчас геймеры совершенно справедливо считают, что имели дело с мошенниками: никто не объявляет о финансовом провале проекта спустя всего четыре дня. В чём же заключался умысел мошенников, сейчас наиболее животрепещущий вопрос. Ясно одно: в историю игропрома коллектив вошёл прочно. Многие даже поднимают идею того, что в игровой промышленности должны быть созданы независимые надзорные органы, которые бы следили за качеством производимой продукции. Слишком уж частыми стали ситуации, при которых под видом финальной версии нам, по сути, выдают «бету», которую ещё за свой счёт и своими усилиями нужно проверять, сообщая разработчикам об обнаруженных ошибках.

#мошенничество #the day before #fntastic
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