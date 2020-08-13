В Cyberpunk 2077 много внимания уделено разрушаемому окружению
CD Projekt RED продолжает периодически сообщать информацию о своём самом амбициозном проекте — Cyberpunk 2077. В минувший понедельник прошла новая презентация проекта, в которой затронули предыстории главного героя и многочисленные виды оружия. А где оружие — там и разрушения; вот на тему разрушений и решили побеседовать журналисты VG24/7 со старшим дизайнером игрового процесса Cyberpunk 2077 Павлом Капала.
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Как верно подметили журналисты, в основном разрушаемое окружение — прерогатива шутеров, в то время как ролевые игры в этом плане заметно отстают в развитии. Однако хоть Cyberpunk 2077 и ролевая игра, о чём разработчики в понедельник отчётливо сказали по меньшей мере два раза, но элементы разрушаемости в ней реализованы на высоком уровне.
Разрушаемость в Cyberpunk 2077 проявляется как в мелких деталях, например, возможности разбивать стаканы или простреливать дырки в бочке, из которых начнёт вытекать жидкость, так и в относительно крупных — при желании/необходимости игрок может разбивать стёкла и уничтожать укрытия, чтобы оставить противника в проигрышном положении. Причём разрушения будут происходить по законам физики: в частности, если выстрелить в водопроводную трубу, то из образовавшегося отверстия под высоким давлением начнёт вырываться вода. Как заявляет Капала, разрушаемость в Cyberpunk 2077 применяется в том числе для более глубокого погружения игрока в мир Найт-Сити: если где-то произошла перестрелка, то последствия этого должны быть хорошо заметны.
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Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 19 ноября.
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