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Cyberpunk 2077: разработчики рассказали о предысториях и видах оружия и показали новый геймплей

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Студия CD Projekt RED провела второй в этом году выпуск Night City Wire, посвящённый подробностям одного из самых (если не самого) ожидаемых релизов этого года — Cyberpunk 2077. В рамках новой презентации разработчики поведали о различных предысториях главного героя, выбор которых будет в определённой степени влиять на дальнейшее прохождение, показали различное игровое оружие, а также представили новую композицию игровой рок-группы Samurai.

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Разработчики решили начать сразу с рассказа о предысториях Ви. На выбор доступно три предыстории: кочевник, дитя улицы и член крупной корпорации. Разработчики назвали Cyberpunk 2077 «настоящей RPG», поэтому от данного выбора в той или иной степени зависит всё дальнейшее прохождение игры.

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Так, если вы выберете предысторию корпоративного Ви, то это значит, что ваш герой принадлежит к верхушке общества, разбирается в людях и умеет читать между строк; если же вы отыгрываете роль дитя улицы, то это даст «уличному» Ви дополнительные возможности при общении с обитателями небогатых районов Найт-Сити. Кроме того, от предыстории будут зависеть и дополнительные диалоговые опции при выполнении различных заданий. Самой «суровой» предысторией будет предыстория кочевника — члена обитающего в пустошах вокруг Найт-Сити клана, которому нужно начать новую жизнь в крупном городе.

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Опубликована новая композиция внутриигровой рок-группы Samurai, которую сыграла реально существующая шведская рок-группа Refused.

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Затем разработчики рассказали о многочисленных видах игрового оружия. В Cyberpunk 2077 представлены как стрелковые виды оружия, так холодное оружие, различные позволяющие творить чудеса кибернетические импланты и многое другое.

Стрелковое оружие отличается не только внешним видом и базовой механикой стрельбы, но и специальными возможностями. Технологическое оружие, например, разгоняет снаряд до бешеной скорости, позволяя пробивать стены и укрывшихся за ними противников. Силовое оружие обладает способностью к рикошету снарядов, а «умные» стволы — находка для обделённых «аимом» стрелков, ведь пули сами найдут свои цели.

При желании оружие можно и модифицировать. Всего в Cyberpunk 2077 два основных типа модификаций: физические и «софтверные». К физическим относятся стандартные обвесы вроде прицелов, глушителей и подствольных гранатомётов. Программные же улучшения представляют собой небольшие устанавливаемые в оружие чипы, которые могут увеличивать скорострельность конкретного «ствола», менять траекторию полёта пуль, давать специальные функции и многое-многое другое.

Авторы ещё раз сделали акцент на том, что Cyberpunk 2077 — это ролевая игра, поэтому чем активнее главный герой использует оружие, тем более опытным его пользователем он становится. В зависимости от уровня «прокачки» Ви сможет быстрее перезаряжать оружие, быстрее прицеливаться, точнее стрелять, меньше уставать, быстрее двигаться с оружием в руках и так далее.

Оружие можно как купить в магазинах Найт-Сити, так и подобрать с бездыханного тела оппонента. Естественно, вооружение подразделяется на уровни редкости: за редкими «стволами» придётся поохотиться, причём до такой степени, что можно оказаться перед выбором — убить носителя желанного автомата или же умерить свои аппетиты и оставить харизматичного героя в живых.

К счастью, ещё одного переноса даты выхода Cyberpunk 2077 на втором Night City Wire не случилось, так что игра планируется к выходу 19 ноября.

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