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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ещё одна настольная игра по Cyberpunk 2077 получила атмосферный тизер
А ведь есть ещё Cyberpunk 2077: Gangs of Night City, которую выпустят в России.

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Польская студия CD Project RED заручилась поддержкой компании Go on Board, вместе с которой она теперь делает настольную игру во вселенной Cyberpunk 2077. По такому случаю был представлен отдельный атмосферный тизер, в котором можно даже заприметить некоторые локации из Найт-Сити. Есть там также 3D-фигурки из самой настольной игры.

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Go on Board, которая и считается производителем «настолки», обещает представить больше подробностей о ней в ближайшее время, а пока только предлагает подписаться на её страницу. Если вы это сделаете, то в случае оформления покупки вам должны дать фигурку Ви с лезвиями Богомола и две уникальные карты действия. Если вы сможете оформить предзаказ, разумеется, ведь жители из РФ и РБ на данном этапе столкнутся с очевидными трудностями.

Деньги на настольную версию Cyberpunk 2077 будут собирать с помощью краудфандинговых площадок. Что до геймплея, то игрокам предложат заниматься хорошо знакомой им по оригинальному проекту от CD Projekt RED рутиной: сбор заданий от фиксеров, заработок валюты, персонализация своего альтер-эго. Создатели уже сейчас говорят о важности использования нестандартных решений при выполнении того или иного задания. Командная работа здесь тоже будет приветствоваться.

Финальный облик «настолки» по Cyberpunk 2077 авторы из Go on Board планируют определить вместе с игроками. Они готовы выслушать самые свежие идеи и реализовать наиболее перспективные из них. Также напомним, что проект, который мы сейчас обсуждаем, не является эксклюзивом. Мы уже знаем о существовании настольной карточной игры Cyberpunk 2077 — Afterlife: The Card Game, а в начале текущего года российское издательство настольных игр Hobby World сообщило о том, что займётся выпуском Cyberpunk 2077: Gangs of Night City. Последняя должна быть выпущена в России до конца 2024 года.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #go on board
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