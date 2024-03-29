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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Данные из отчёта CD Projekt RED: финансовый успех Cyberpunk 2077 с дополнением, активная разработка четвёртого «Ведьмака» и многое другое
Над The Witcher 4 работает уже свыше 400 человек.

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CD Projekt отрапортовала о завершении очередного финансового года, который стал одним из лучших в истории игровой студии.

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Так, продажи Cyberpunk 2077 и его дополнения Phantom Liberty значительно подпитали капитал компании, общее количество проданных копий перевалило за пять миллионов. Выручка от продаж за 2023 год достигла отметки в 1,2 миллиарда злотых (примерно 308 миллионов долларов США), а прибыль остановилась на цифре в 481 миллион злотых (около 120 миллионов долларов США). Задекларированный финансовый успех превышает показатели предыдущего года на 29% и 39% соответственно.

CD Project RED рассказала, что сформированные резервы компании объёмом в 1,3 миллиарда злотых (более 320 миллионов долларов США) служат подтверждением устойчивого финансового положения компании. Это даёт ей возможность заниматься планированием деятельности по будущим проектам на прочной основе и исследовать новые направления, включая разработку мобильных игр.

По части разработки этих самых проектов у компании тоже наметились успехи. Например, над Polaris, следующей частью «Ведьмака», уже трудятся 403 человека. Ожидается, что основная стадия производства должна стартовать во второй половине 2024 года. CD Projekt RED не только расширяет штат в существующих структурах, но и инвестирует в новые. Был открыт офис в Бостоне, где сейчас 47 сотрудников прорабатывают концепцию Orion — следующего этапа развития игровой вселенной Cyberpunk.

Проекты с рабочим названием Sirius от The Molasses Flood и ремейк оригинального «Ведьмака» от Fool's Theory продолжают оставаться в стадии проработки концептов. Это не умаляет заинтересованности CD Projekt в открытии новых производств. Речь идёт тайном проекте Hadar — первой игре CD Projekt по собственной франшизе, над концепцией которой трудится 20 человек. Общий тираж игр CDPR достиг отметки в 100 миллионов копий, включая 25 миллионов Cyberpunk 2077 и 75 миллионов трилогии «Ведьмак». Что касается Cyberpunk 2077, то он продолжит влиять на рыночную динамику, так как суммарный доход от франшизы с 2020 года уже превысил три миллиарда злотых (свыше 750 миллионов долларов США).

Дополнительное направление развития компании связано с запуском производства фильма с живыми актёрами по вселенной Cyberpunk 2077. Проект находится под крылом компании Anonymous Content, известной своими высококлассными работами, что усиливает интерес к будущему фильму. В целом, CD Projekt демонстрирует стремление к раскрытию потенциала своих франшиз на разных платформах и в различных форматах, обещая фанатам и инвесторам много новых продуктов. Наверное, так оно и будет.

#cyberpunk 2077 #the witcher 3 #cd project red
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