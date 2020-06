Разработчики из Moon Studios с гордостью и радостью сообщили о том, что их очаровательную метроидванию Ori and the Will of the Wisps опробовали уже более двух миллионов игроков.

Хотя по современным меркам два миллиона игроков — это не очень существенный результат, важно помнить, что Ori and the Will of the Wisps принадлежит к не самому популярному игровому жанру, да и релиз игры состоялся всего три месяца назад — в марте этого года.

Что же касается оценок, то Ori and the Will of the Wisps обладает в Steam 96-процентным актуальным пользовательским рейтингом, а на Metacritic заработала 8,5 баллов из 10 возможных.