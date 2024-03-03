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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ролевой экшен No rest for the Wicked стартует 18 апреля, разработчики раскрыли новые подробности
Они называют своё произведение «Новым словом в жанре», не меньше.

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Разработчики из Moon Studios выпустили Wicked Inside — презентацию, посвящённую грядущей No Rest for the Wicked. В опубликованном видео нам раскрыли свежие подробности и назвали точную дату выхода на ПК. В самом начале авторы поспешили уточнить, что мир их новой игры полностью создан вручную, к использованию нейросетей никто не прибегал. Системой процедурной генерации тут только лут создаётся для разнообразия игрового процесса.

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Художники из Wicked Inside как следует потрудились над дизайном локаций — они хотели, чтобы все здешние виды создавали впечатление ожившей картины. Для игры даже предусмотрена смена дня и ночи, а также система погоды.

Управление в No Rest for the Wicked организовано с привязкой к классической WASD-раскладке. По задумке авторов, это даёт больше ощущения тактильности и контроля. А ещё в игре очень много интерактивных объектов — разыскивать секреты и забираться в неочевидные места тут действительно можно и нужно.

Боевые сражения здесь достаточно выверенные и требуют внимательности от игрока. Тайминги имеют достаточно большое значение, равно как вес оружия и расстояние до противника. Всего в No Rest for the Wicked будет четыре группы оружия: обычное, редкое, эпическое и легендарное. Здесь есть свои интересные тонкости, про которые стоит написать отдельно:

  • обычное серое оружие — это не совсем бесполезное барахло, а доступный для персонализации «лут»;
  • редкое синее оружие — может похвастаться только положительными улучшениями; эпическое фиолетовое оружие — более мощный набор позитивных улучшений, которые всегда несут в себе какой-то негативный эффект;
  • легендарное золотое оружие — особая вещь, созданная вручную и имеющая набор уникальных улучшений.

No Rest for the Wicked расскажет историю, действие которого будет происходить в городе Таинство. Перед игроком поставят максимально амбициозную цель с его повторным возведением. А ещё тут можно построить дом, обставить его по своему вкусу и заняться другими расслабляющими вещами.

No Rest for the Wicked имеет полноценную сюжетную кампанию, но кое-какие геймплейные элементы для поздних этапов прохождения тут тоже имеются. Мультиплеер представлен кооперативом и полноценным PvP. Причём, сетевой режим появится не сразу — его добавят с первым крупным патчем после запуска в раннем доступе.

Новая игра должна стартовать в раннем доступе Steam уже 18 апреля. Авторы пока не готовы рассказать, сколько их проект пробудет в незавершённом виде. Кое-какую информацию можно будет также получить 5 марта — в продажу поступит игровой журнал Game Informer с большой статьёй, ключевые пункты из которой оперативно появятся в Сети.

#private division #moon studios #no rest for the wicked
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Разработчики дилогии Ori показали геймплей своего нового проекта — ролевого экшена No Rest for the Wicked
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