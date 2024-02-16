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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики дилогии Ori показали геймплей своего нового проекта — ролевого экшена No Rest for the Wicked
Тут есть политические интриги, королевство, мор и многое другое.

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Разработчики из Moon Studios опубликовали первый полноценное геймплейное видео No Rest for the Wicked — премьера состоялась на YouTube-канале IGN в рамках специальной рубрики IGN First. В представленном девятиминутном трейлере можно увидеть, как главный герой занимается исследованием локаций, ведёт сражения с противниками и даже с небольшим боссом. Попутно он ведёт общение со встречающимися персонажами и даже находит различные предметы, среди которых есть броня, грибы и многое другое.

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Разработку нового ролевого экшена No Rest for the Wicked ведёт студия, подарившая нам дилогию прекрасных Ori. События проекта происходят мрачном фэнтезийном мире, главный герой по имени Керим скитается по королевству, где сталкивается с Мором (тем самым, которая чума, убивающая всех на своём пути). В какой-то момент Керима замечает Матригаль Селина, безжалостная и амбициозная фигура в церковной иерархии, доверившая главному герою важную задачу.

Для No Rest for the Wicked разработчики ваяют продвинутую боевую систему с уникальным набором движений и повсеместным использованием рун. Будут тут ещё и взрослый сюжет с детально прописанными персонажами, подробно смоделированные локации и возможность обустроить свой дом. А ещё главному герою разрешат в перерывах между странствиями ловить рыбу и готовить пищу для восполнения здоровья и улучшения параметров. Наконец, игра станет поддерживать кооперативное прохождение на четверых человек.

No Rest for the Wicked заявлена для ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S. На странице с игрой в сервисе Valve заявлена поддержка русского языка.

#moon studios #no rest for the wicked
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