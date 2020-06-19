Игроки бомбардируют The Last of Us Part II отрицательными оценками на Metacritic
Сегодня состоялся долгожданный релиз The Last of Us Part II, и счастливые обладатели PlayStation 4 приступили к прохождению. Несмотря на то, что на завершение игры может уйти не один десяток часов, а людям ведь ещё надо ходить на работу и/или учёбу, многие игроки уже успели сделать для себя необходимые выводы и с гордостью поставить The Last of Us Part II минимальную оценку, обрушив тем самым её рейтинг до «красного».
По мнению недовольных, в The Last of Us Part II весьма слабенький сюжет и слишком сильно нагнетается тема равенства людей в обществе. На момент написания данной заметки пользовательский рейтинг The Last of Us Part II на Metacritic составлял 3,4 балла из 10 возможных.
рекламаПри этом стоит отметить, что по версии профессиональных критиков и обозревателей The Last of Us Part II — один из лучших проектов последних лет, в котором и сюжет, и его подача, и уровень проработки деталей находятся на высочайшем уровне.
Обращать или нет внимание на оценки пользователей на Metacritic, где не нужно даже доказывать факт обладания копией игры, не говоря уже про счётчик наигранных часов, каждый решает для себя самостоятельно.
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