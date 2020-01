Reddit в очередной раз становится источником слухов относительно многими любимых игровых франшиз. Несколько часов назад на страничках ресурса пользователь под ником Donato_Andrea опубликовал утечку от якобы одного из сотрудников Ubisoft, из которой следует, что компания активно разрабатывает новую часть «Принца Персии».

реклама

Согласно информации из утечки, новая игра носит название Prince of Persia Dark Babylon, а её события разворачиваются в альтернативной, антиутопической версии Вавилона. Действие игры происходит после событий The Two Thrones, а играть мы будем за уже зрелого Принца, которому предстоит сразиться со своей злой версией из альтернативной временной линии.

реклама

Если верить утечке, то в плане геймдизайна разработчики новой части Prince of Persia вдохновлялись недавней God of War: в частности, заявлены возможности кастомизации брони и способностей Принца.

Prince of Persia Dark Babylon якобы должны анонсировать на мероприятии PlayStation Meeting в феврале, а выпустить в начале 2021 года. Проект станет кроссгеном, то есть, выйдет как на консолях текущего, так и следующего поколений. Что ж, теперь остаётся ждать февраля, а до тех пор вышеуказанную информацию следует воспринимать с огромной долей скептицизма и немножко — с надеждой.