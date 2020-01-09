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По слухам, Ubisoft трудится над новой частью Prince of Persia, которая выйдет в следующем году

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Reddit в очередной раз становится источником слухов относительно многими любимых игровых франшиз. Несколько часов назад на страничках ресурса пользователь под ником Donato_Andrea опубликовал утечку от якобы одного из сотрудников Ubisoft, из которой следует, что компания активно разрабатывает новую часть «Принца Персии».

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Согласно информации из утечки, новая игра носит название Prince of Persia Dark Babylon, а её события разворачиваются в альтернативной, антиутопической версии Вавилона. Действие игры происходит после событий The Two Thrones, а играть мы будем за уже зрелого Принца, которому предстоит сразиться со своей злой версией из альтернативной временной линии.

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Если верить утечке, то в плане геймдизайна разработчики новой части Prince of Persia вдохновлялись недавней God of War: в частности, заявлены возможности кастомизации брони и способностей Принца.

Prince of Persia Dark Babylon якобы должны анонсировать на мероприятии PlayStation Meeting в феврале, а выпустить в начале 2021 года. Проект станет кроссгеном, то есть, выйдет как на консолях текущего, так и следующего поколений. Что ж, теперь остаётся ждать февраля, а до тех пор вышеуказанную информацию следует воспринимать с огромной долей скептицизма и немножко — с надеждой.

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