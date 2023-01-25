А пока даже нет понимания, где будет построена передовая производственная линия.

Японское издание Nikkei Asian Review на этой неделе пролило свет на планы недавно созданного японского консорциума Rapidus, в чьи задачи входит организация на территории страны к 2027 году массового производства 2-нм чипов с использованием опыта IBM. Несколько сотен японских инженеров, по данным источника, могут отправиться на стажировку и обучение в США уже в ближайшее время.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Представители Rapidus оценивают инвестиции в строительство экспериментальных линий в $15 млрд, в полтора раза больше придётся вложить в организацию массового производства 2-нм чипов. Уже в первой половине 2025 года японская компания надеется наладить выпуск прототипов 2-нм изделий на предприятии, место для строительства которого будет выбрано в марте этого года. Руководство Rapidus видит это предприятие специализированной площадкой для выпуска высокодоходных чипов по передовым технологиям. Другими словами, размениваться на более зрелые техпроцессы оно не будет. Инвесторами в Rapidus являются Toyota, Sony, Denso и Kioxia, а технологическим партнёром является американская IBM.