Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японский консорциум Rapidus готов начать изготовление прототипов 2-нм продукции через два года
А пока даже нет понимания, где будет построена передовая производственная линия.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Японское издание Nikkei Asian Review на этой неделе пролило свет на планы недавно созданного японского консорциума Rapidus, в чьи задачи входит организация на территории страны к 2027 году массового производства 2-нм чипов с использованием опыта IBM. Несколько сотен японских инженеров, по данным источника, могут отправиться на стажировку и обучение в США уже в ближайшее время.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Представители Rapidus оценивают инвестиции в строительство экспериментальных линий в $15 млрд, в полтора раза больше придётся вложить в организацию массового производства 2-нм чипов. Уже в первой половине 2025 года японская компания надеется наладить выпуск прототипов 2-нм изделий на предприятии, место для строительства которого будет выбрано в марте этого года. Руководство Rapidus видит это предприятие специализированной площадкой для выпуска высокодоходных чипов по передовым технологиям. Другими словами, размениваться на более зрелые техпроцессы оно не будет. Инвесторами в Rapidus являются Toyota, Sony, Denso и Kioxia, а технологическим партнёром является американская IBM.

#полупроводники #литографическое производство #япония #rapidus
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel не рассматривала возможность расширения производственных мощностей в Китае
Власти Японии рассчитывают на приток инвестиций в стартапы
Японские власти хотят упростить процедуру установки скоростных зарядных станций для электромобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
13
Чем опасен для армии РФ британский Challenger 2 – комфортный танк, умеющий заваривать ароматный кофе
9
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
51
Оптимальный выбор термопасты: цена / качество в 2023 году
81
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
24
Нестареющая легенда - NVIDIA GeForce GTX 1060
33
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8.1 - разбираемся, что делать их пользователям
13
Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
8
О самом непобедимом роде войск в мире
144
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
93

Сейчас обсуждают

hendehog
08:53
Поставить Mint и наслаждаться. Старые игрушки работают, а новые на 7-ке всё равно работать не будут.
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8.1 - разбираемся, что делать их пользователям
ChandlerXAAP
08:52
да все у них нормально будет с долларом, тут питать иллюзий думаю не стоит, сколько уже предрекают крах доллара, а воз и ныне там. Нам бы о своем рубле позаботиться
Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США
Lurker-beta
08:45
Неужто вы это пишете с православного устройства?
В Европе закончились советские танки Т-72 – почему США и ЕС не спешат наращивать выпуск оружия
Дмитрий Лисенко
08:44
Я на старом ноуте с 16 Гб ОЗУ вообще вырубал файл подкачки и проблем не возникало. Сейчас у меня на ПК 64 Гб ОЗУ и я не представляю, что мне нужно сделать, чтоб их не хватило.
7 простых настроек, которые сохранят ресурс вашего SSD и продлят срок его службы
Антон Васильев
08:43
Пентагон не производит снаряды, а заказывает
Пентагон вынужден увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов в пять раз
Виктор Бояринцев
08:43
И как? Вставляет)))
Ретро и видеокарты: Sapphire ATI Radeon 9800 SE Advantage 256MB
Алексей Обухов
08:41
Немцы чо далбоебы -боекукладку спереди хранить???
Что нужно знать о Leopard 2 перед его отправкой на Украину - его сильные и слабые стороны
Александр
08:37
Да там поляки уже слюной капают. Сами нациков выведут, как в них нужда отпадёт.
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
Zerg_4ik
08:37
Все это видно или тебе объяснить как искать Я сам на ва и мне терпимо но эти недостатки есть. Конечно если ты с белой темой и светлых приложениях играх ты не заметишь.
Самые ожидаемые игровые мониторы 2023 года: 540 Гц, OLED и ультраширокий экран
FelsheR-BAN100560
08:36
Мы-то с вами понимаем, что настоящая угроза этим танкам - кофемашина внутри. Это не тупиковая ветвь танкостроения, это зачаточная ветвь общепита. Представляете за сколько такую печку коллекционеру мож...
Чем опасен для армии РФ британский Challenger 2 – комфортный танк, умеющий заваривать ароматный кофе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем