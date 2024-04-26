Это уже не является таким шоком для американских властей.

Специалисты TechInsights, как сообщает Bloomberg, после вскрытия товарного экземпляра смартфона Huawei новейшей серии Pura 70 с высокой степенью уверенности указывают на использование компанией SMIC версии 7-нм техпроцесса для производства мобильного процессора HiSilicon Kirin 9010.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Это уже второй процессор, выпускаемый по 7-нм технологии компанией SMIC для нужд Huawei Technologies. Первый, HiSilicon Kirin 9000s, появился в составе смартфонов семейства Huawei Mate 60 ещё осенью прошлого года, наделав немало шума. До тех пор считалось, что у SMIC нет возможностей выпускать 7-нм чипы, и данный прецедент поставил под сомнение эффективность американских санкций. Позже запущенное американскими регуляторами расследование выяснило, что у SMIC нет возможности выпускать 7-нм чипы в больших количествах и с приемлемыми затратами, а имеющееся оборудование для их производства было приобретено до введения санкций, со временем оно должно выработать свой ресурс, как надеются чиновники США.