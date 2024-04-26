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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США пытаются надавить на Нидерланды, Японию и Южную Корею в вопросе обслуживания китайских компаний
Поставки оборудования через третьи страны тоже нужно ограничить.

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Ещё в 2022 году, как напоминает Financial Times, власти США запретили специалистам, имеющим американское гражданство или вид на жительство, обслуживать китайские компании, находящиеся под санкциями. По сути, эти меры лишили ту же SMIC возможности получать сервисное обслуживание эксплуатируемого американского оборудования представителями компаний, которые его произвели.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Сейчас, как утверждает источник, американские чиновники считают аналогичные ограничения со стороны своих геополитических союзников по отношению к Китаю недостаточно сильными и скоординированными. Китайские производители чипов ограничены в закупках оборудования из Японии, Нидерландов и Южной Кореи, но сервисными услугами специалистов из этих стран они продолжают пользоваться без особых ограничений, как считают американские чиновники.

Интересно, что европейские чиновники введение подобных ограничений считают нарушением личной свободы граждан, а потому не спешат следовать примеру заокеанских партнёров. Одновременно власти США настаивают, чтобы Нидерланды, Япония и Южная Корея тщательнее контролировали поставки своего оборудования в Китай через третьи страны. Если чиновники США наделили себя подобными полномочиями, то в законодательстве стран-союзников пока имеются пробелы в этой сфере.

#сша #китай #huawei #санкции #япония #южная корея #smic #нидерланды
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