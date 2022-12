Которое выйдет «скоро», но неизвестно, когда точно.

Разработчики из Gunfire Games тоже прикатили на The Game Awards 2022, и сделали это, как вы поняли из заголовка данного материала, не с пустыми руками, а привезли на мероприятие анонс Remnant 2 — полноценного продолжения вышедшего в 2019 году соулслайка Remnant From the Ashes.

Согласно предоставленной информации, Remnant 2 разовьёт идеи первой части, отправив игроков в новые опасные и интересные миры с процедурно-генерируемыми локациями, где им предстоит сразиться с новыми чудовищами и «богоподобными» боссами.

Заявлено наличие расширенной системы классов и огромный арсенал вооружений и экипировки, а также масса специальных способностей, что позволяет создавать и развивать персонажа по своему вкусу и в рамках своих представлений об оптимальном игровом процессе.

Проект выйдет когда-нибудь в будущем; пока даже приблизительных сроков релиза не объявлено.