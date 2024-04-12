Новые боссы, сюжет, оружие и многое другое.

Разработчики из Gunfire Games совместно с издательством Arc Games представили трейлер второго дополнения для своего кооперативного шутера Remnant II. Контентная прибавка получила название The Forgotten Kingdom, она предложит игрокам «собрать воедино историю племени Иаэша и попытаться успокоить мстительный гнев древнего духа камня по имени Лайдуза».

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В плане контента DLC предложит геймерам следующее наполнение:

новый класс — колдун. Отыгрыш через данный архетип позволит использовать духов природы Иаэши и применять по назначению силу джунглей. Разработчики обещают выпустить отдельный трейлер с соответствующими пояснениями;

новая сюжетная арка в Йаэше. Игрокам предоставят возможность посетить ранее неизведанную область и подземелье. Там же должны быть замечены новые враги из животного камня;

новые боссы и персонажи;

расширенный набор оружия, модификаций, колец и амулетов.

Сотрудники Gunfire Games планируют продавать дополнение «Забытое королевство» за 575 рублей, его релиз должен состояться 23 апреля. Тем, кто только собирается приобщиться к Remnant II, предложат купить специальный набор, который включает в себя первое, второе и третье дополнение (ещё не вышло). За такой комплект придётся отдать 1440 рублей, но владельцы ultimate-издания, разумеется, получат его бесплатно.

Remnant II доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Проект может похвастаться наличием полного перевода на русский язык. В настоящий момент произведение Gunfire Games собрало в Steam свыше 34 тысяч отзывов, из которых 84 % являются положительными.