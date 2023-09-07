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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ролевой экшен Remnant 2 получит режим с особо низкими настройками графики
Обычно такое делают создатели модификаций, но тут сами девелоперы решились на такую «оптимизацию».

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Разработчики ролевого экшена Remnant 2 намерены в ближайшем будущем довольно своеобразно решить проблемы с производительностью, на которые часто жалуются игроки. Обидные подтормаживания, «зависания» и визуальные «гличи» стали основными причинами для выставления негативных отзывов экшену в Steam.

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Старший дизайнер игры Бен Кьюртон (Ben Cureton) рассказал, что Remnant 2 в ближайшее время получит обновление, которое добавит так называемый режим «картошки». Речь идёт о снижении параметров графики до изначально не предусмотренных параметров — это должно облегчить страдания обладателям слабых машин. Как правило, добавлением подобных режимов занимаются мододелы-энтузиасты, но и здесь, как видим, бывают исключения на официальном уровне.

Режим «картошки» будет включён в большое обновление для игры, в состав которого войдут также следующие правки:

  • многочисленные изменения в поведении противников;
  • исправление так называемого «рывка» при подборе предметов в режиме кооператива;
  • многочисленные исправления, напрямую связанные с оружием, расходными предметами и другими вещами;
  • добавление возможности перехода в режим прицеливания нажатием кнопки, а не её удержанием;
  • добавления возможности активации быстрого бега удержанием кнопки, а не нажатием;
  • исправленная ошибка начисления опыта в тех случаях, когда врага добивает призванный помощник.

Ролевой экшен вышел в продажу Remnant 2 поступил в продажу 25 июля на ПК и консолях. В магазине Steam у него за это время набралось 83 % положительных отзывов из более 21 тысячи написанных.

#gunfire games #gearbox publishing #remnant 2
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Правильно, нафиг оптимизировать этот UE5, лучше картофельную графику сделать
Ролевой экшен Remnant 2 получит режим с особо низкими настройками графики
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Значит, как минимум, нужно умножать на три
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