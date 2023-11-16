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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Отчёт холдинга Embracer Group: 2 миллиона копий у Remnant II и свыше 900 уволенных сотрудников за квартал
Есть и другие данные.

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Холдинг Embracer Group в данный момент проходит через сложный процесс реструктуризации. В свежем отчёте компании по итогам деятельности во втором финансовом квартале упоминается факт увольнения 904 человек — это 5 % от всего штата. На самом деле, в опубликованном документе есть масса другой интересной информации, который мы и хотим сейчас поделиться с вами.

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Начнём с самого важного — результатов экономической деятельности. По свежим данным, чистый объём продаж за квартал, который завершился 30 сентября, составил 1,02 миллиарда долларов — это на 13 % больше, чем годом ранее. Руководство холдинга называет это «крепким результатом».

Больше всего денег Embracer Group принёс сегмент настольных игр — около 385,5 миллиона долларов. За ними идут компьютерные игры и проекты для консолей, которые вместе принесли 370,2 миллиона долларов. Сектор мобильных игр принёс 139,3 миллиона долларов, а сегмент развлечений и сервисов — 130,8 миллиона долларов. В настоящий момент под крылом Embracer Group ведётся разработка 51 игры, новыми проектами сейчас занимается Saber Interactive, PLAION, Freemode, THQ Nordic, Gearbox и Amplifier (всего 15 игр).

В отчёте также была упомянута идущая сейчас реструктуризация. Как утверждает топ-менеджмент Embracer Group, программ оптимизации расходов идёт своим чередом и довольно успешно. Экономия операционных расходов идёт даже с опережением, а снижение капитальных затрат должно будет внести «существенный вклад» во втором полугодии.

Появилась также свежая информация по уже вышедшим играм. Ролевой экшен Remnant II, который совсем недавно получил дополнение The Awakened King, разошёлся тиражом свыше 2 миллионов копий. Руководство холдинга отметило, что продажи платформера Trine 5: A Clockwork Conspiracy пока не оправдывают ожиданий. Не остался без внимания и скверный старт кооперативного экшена Payday 3, но первые продажи уже окупили стоимость разработки.

Проекты, вышедшие в предыдущие годы, продолжают стабильно приносить деньги холдингу. По результатам второго финансового квартала, больше всего смогли заработать следующие проекты: Valheim, Dead Island, Deep Rock Galactic, Saints Row и Dead Island 2.

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До 31 марта 2024 года игрокам стоит ждать появления в продаже следующих проектов: Homeworld 3, South Park: Snow Day!, Arizona Sunshine 2, Expeditions: A MudRunner Game, Alone in the Dark, Outcast — A New Beginning, Lightyear Frontier, Deep Rock Galactic: Survivors.

#embracer group #remnant 2
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