Как вы знаете, многие ПК, особенно игровые, имеют в своем «теле» достаточно вентиляторов. Ведь вентиляторы способствуют эффективному отводу горячего воздуха и притоку холодного. Но вместе с воздухом внутрь корпуса попадает и пыль. Количество пыли зависит от состояния чистоты в доме, наличия детей, животных и от места проживания (о чем многие просто забывают).

Бороться с проникновением пыли призваны пылевые фильтры, которые обычно идут в комплекте с корпусами. Сами фильтры бывают двух видов. «Дырчатые», они же ячеистые или так называемые «змеевики». Они представляют собой некий дуршлаг, сделанный в тонкой пластиковой пластине. Такие фильтры ставят в дешевые корпуса и в условно средний сегмент местами (например, сверху). В более дорогих корпусах применяют «нейлоновые» фильтры (в кавычках, ибо сам материал доподлинно неизвестен), которые представляют собой плетение тонких нитей. Считается, что такие фильтры более эффективные.

реклама





С точки зрения именно фильтрации «нейлоновые» фильтры явно лучше, ведь сечение отверстий намного меньше. Но и забиваются такие фильтры быстрее, и их надо чаще чистить от пыли. «Змеевики» совсем уж маленький «мусор» не задерживают, но спасают от шерсти животных.

Но любой фильтр ухудшает продуваемость, это и так понятно. Вопрос, насколько. Причем, если компенсировать фильтры на вентиляторах корпуса легко, то есть один компонент, который нуждается в хорошем продуве, но мы не контролируем его температуру. Это блок питания.

В современных корпусах блок питания обычно стоит снизу и воздушный поток идет из-под дна корпуса. Этот способ имеет как положительные, так и отрицательные моменты.

реклама





С одной стороны, в блок питания поступает «холодный воздух» из комнаты. Но с другой, небольшая высота ножек несколько ограничивает воздушный поток. Кроме того, если корпус стоит на полу, то подсасывается пыль с него сразу в БП, что не есть хорошо. Поэтому фильтр на блоке питания (точнее, на дне корпуса в районе блока питания) очень важен.

Когда я купил наипростейший корпус Ginzzu CL401 , то он вообще не имел снизу фильтра.

По умолчанию, производитель не установил в корпус фильтр вообщеНо учитывая его цену, это было не так и страшно. Можно купить фильтр на маркетплейсе, ибо такой товар там имеется. И изначально я взял тот самый «змеевик».

Небольшая «модернизация»Стоит сказать, что размер ячеек этого варианта несколько меньше тех, которые устанавливаются в корпуса изначально.

реклама





Тот самый «змеевик»

Несколько позже я купил и «нейлоновый» фильтр с магнитной рамкой, который предназначен для вентилятора типоразмера 120х120 мм, но фильтр можно приспособить и для БП.

«Нейлоновый» пылевой фильтр

реклама





Фотоаппарат не может сфокусироваться на самом фильтре, слишком мелкие нитиИ встал вопрос: какой фильтр лучше? «Общественное мнение» и тесты говорят, что «нейлоновый» меньше задерживает воздушный поток. Но лучше все проверить самому. Поэтому я проведу небольшой тест на продув.

«Конкурсанты»...Проверять влияние фильтра на воздушный поток, я буду на процессорном кулере. «Тестовой системой» будет самый «жрущий» мой процессор i5-2500 с установленным кулером ID-Cooling SE-903-XT FRGB, о котором недавно писал статью .

Корпус будет открыт, тест пройдет в течение 3 минут в тесте AIDA 64 (FPU only), после чего примерно на 20-ть минут я ПК выключу для охлаждения. И потом снова включу, но уже с установленным фильтром. Температура в комнате почти 26 градусов. Посмотрим, насколько фильтры повысят температуру процессора.

Для начала проверим нагрев процессора без фильтра. Это будет отправная точка.

65 градусов Цельсия и 1700 rpm с «хвостиком». Шум при этом довольно небольшой.

После «остужения» продолжим тест с «нейлоновым» фильтром.

Он отлично держится на кулере за счет рамки.

После трех минут процессор нагрелся до 67 градусов и обороты выросли до 1890 rpm.

Уже стало шумно. Фильтр дал +2 градуса к «эталону». Не так уж и плохо.

Снова дадим остыть компьютеру и проверим со «змеевиком». Крепить его пришлось кусочками скотча.

Тест показал 70 градусов в пике и 2205 rpm.

И это уже и шумно, и горячо. «Змеевик» прибавил к «нейлонке» +3 градуса и +5 градусов к «эталону». И это не есть хорошо.

Увеличивают ли фильтры уровень шума? Да, при одинаковых оборотах с фильтром вентилятор шумит чуть громче. Разницы по шуму между самими фильтрами я не увидел. Но стоит учитывать, что разные вентиляторы по-разному реагируют на пылевые фильтры.

Таким образом, небольшой эксперимент показал, что на самом деле наиболее эффективным является «нейлоновый» фильтр, хотя его придется чаще чистить. Ситуация с БП ухудшается еще и тем, что там скорее всего будет вентилятор с меньшими оборотами и пылевой фильтр будет сильнее влиять на продув.

Немного обрезав, я установил его на дно компьютера:

Вывод таков.

Если вы имеете бюджетный корпус и у вас в зоне БП стоит тот самый «змеевик», то его стоит сменить на «нейлоновый фильтр». Так можно отыграть несколько градусов. Цена вопроса – примерно 175 рублей на Озоне.