Начну с первоисточника, со STEAM: "A Quiet Place: The Road Ahead — это однопользовательская приключенческая игра в жанре хоррор, вдохновленная получившей признание критиков франшизой и рассказывающая историю выживания после нашествия смертоносных существ. В этом эксклюзивном спин-оффе вы пройдете путь молодой женщины, для которой ужасный апокалипсис совпал с разгаром семейного конфликта, и она пытается справиться со своими внутренними страхами..."

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И вот теперь понеслась...

Начну с того, что я не знаю, каких именно критиков данная кинофраншиза поразила. Я смотрел все три фильма. Более-менее оригинальный - лишь первый из них, тот, что вышел в 2018 году. Все! Третий - просто очередной высер в духе повсеместной "повесточки".

Итак, для тех, кто "не в танке". Фильм о том, как некие инопланетные злобные твари захватили Землю. Они слепые, но все (почти все) слышат. Лично у меня было масса вопросов к сценаристам. Например:

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1. Американская армия на самом деле настолько тупая? Даю вариант массового изничтожения монстров.

Ложите (кладете) атомную бомбу с детонатором, включаете громкую музыку и...

2. Они и правда такие непробиваемые, что в "раскрытый тюльпан" башки ловят заряд дробовика и раскидывают мозгами. Но крупнокалиберные пулеметы с вертолетов (как вариант) не смогли?

3. Самый важный: они разумные или нет? Судя по тому, как ведут себя - нет. Но ведь как-то прилетели на Землю...

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Ну, лишь роль Эмили Блант скрашивала этот дурдом. Но и тут не смогли без кринжа: роды и последующее "глушение" ребенка... Нет слов...

И вот по этой франшизе сделали игру. Создатели этой поделки - Stormind Games. Не знаю, чем они прославились и знать не хочу. Хуже, что к этому безобразию приложили руку Saber Interactive, как издатели. Стыд не гложет?

А вот теперь, почему ЭТО не игра и вообще руки создателям править в тисках стоит.

Краткое вступление в историю нам показывают роликом,

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после чего идет небольшой игровой процесс, который дает представление о том, что нам, собственно, нужно будет делать. А делать нам ничего почти и не надо! Это же "любимый всеми" (покажите мне этих "всех") жанр интерактивного хорора (я сам придумал). Говоря простым языком игра с стиле ссы... труса, когда вы только и делаете, что не отсвечиваете и прикидываетесь ветошью. Типичный пример - мегараспиаренная поделка "Чужая изоляция". И вот тут - то же самое, но в других декорациях. Мы будем путешествовать, не шумя и изредка выдыхая в безопасных местах. Это так занимательно, поверьте!

Как это выглядит?

Мы ходим, пытаемся не шуметь, глядя на индикатор шума (такое часто встречается в стелсах). Но мало того: для преодоления "особо шумных преград", мы с помощью колесика мышки уменьшаем скорость шага. Чтобы безопасно преодолеть, например, лужу. Обойти такие "засады" не всегда можно. Поэтому преодоление 100 метров занимает довольно длительное время. Да, в стелсах также такое имеется. Но потом мы обычно "расслабляемся" убийствами или чем-то активным. Тут активности нет вообще. Одна пассивность. Открыть дверь? Пожалуйста: делайте движение мышкой, открывая дверь.

Если она станет скрипеть - сбавьте скорость открывания. И выкручивать винты вы будете по аналогичному сценарию: вращая мышкой.

Это же такой "икспириенс"! Так зажигает интерес... Плюс к этому - молчание ваше и вашего "компаньона". Разговаривать будете в изолированном подвале, предварительно просмотрев бестолковые ролики...

Игра ужасно нудная. У вас изначально ничего нет: ни отвертки (без нее никак), ни фонарика, ничего! Ну, не голая героиня - и то хорошо...

Зато один ролик дает некий намек, что наша "дэушка" совершила "залет".

Ну, все в лучших традициях фильма... Интересно: в конце игры будет мини-игра по "родовспоможению" с помощью мышки?

Но сам сюжет хоть интересный? Нет! Саму суть уже ясно тем, кто смотрел фильмы. Разговоров очень мало и они тупые на 200%. Просто слова, связанные в предложения. Что-то нужное по сюжету мы узнаем из найденных записок.

Вы будете "перелопачивать" дом в поисках нужного. Не обращайте внимание, что игра вусмерть линейная: альтернативных путей просто нет. Пройти "не туда" невозможно. Перелезть там, где нельзя - нельзя.

Пройти по лестнице, где лежит напольный торшер, невозможно. Он, как стена. И вот вы медленно ходите и что-то ищете. Часто в кромешной темноте. Но где-то в углу горит лампа (это чтобы вы не пропустили записку). Как горит лампа в доме без света - я не знаю. Да и создатели этого ужаса, не знают...

Чуть позже, после одного ролика, нам показывают еще одну проблему, которая будет "разноображивать" наш геймплей... Наша героиня страдает астмой и купирование приступов кашля - еще одна мини-игра...

Будь у меня возможность связаться с разработчиками, я бы обязательно предложил еще одну "активность" - мини-игра по бесшумному пуку. А что? Что естественно, то не безобразно...

Также вы можете искать самолетики - опять отсылка к первому фильму.

А зачем? Ну... Чтобы была активность.

Я не знаю, каким нужно быть отбитым фанатом, чтобы играть в это непотребство. Это не игра, это просто "киллинг тайм". Ну, "упритесь" взглядом в стену - эффект примерно такой же.

Я доиграл лишь до того места, когда появился где-то в кустах инопланетный монстр. Все, этого бреда хватило...

Вообще не понимаю, как такое можно было сделать? И почему у таких игр много поклонников? А вот много ли их на самом деле? Я очень сильно сомневаюсь, Ведь в игре нет активностей! Вообще. Зачем тогда она нужна?

Переходим к графике в игре.

Уже с первых минут геймплея, я понимаю и без мониторинга, что тут очень низкий фпс. "Создатели" заявили следующие системные требования:

Но есть ли в игре графика? В определенном смысле, имеется. Но назвать ее хорошей - никак нельзя. Все окружение "пластиковое"

и безжизненное, хотя деревья и шевелятся.

Максимальные настройки игры:

Минимальные настройки игры:

В игре много графических настроек и есть апскейл от AMD.

Но работает он отвратительно - картинку сильно мылит:

Безобразная реализация апскейла. И отвратительная оптимизация в игре. Одна из худших игр в этом плане, что я "щупал" в этом году. Даже в полутьме фпс колеблется чуть выше 60 кадров.

И это на условно низких настройках графики! В темноте, Карл! А на улице, при "игре света", вообще тихий ужас...

Да вы там совсем оборзели, создатели? Руки не пробовали к созданию своего поделия подключить?

Мне просто было влом делать тестирование этого изделия. Оно того не заслуживает.

Вывод по игре.

Это не игра. Это тупое желание срубить бабла на франшизе. Далеко не все фильмы можно переложить на игру (как и наоборот). Но разве это когда-нибудь останавливало разработчиков? Никогда. Сюжета нет, как такового. Самого гейминга вообще не заявлено, если таковым не считать открытие дверей и прерывание приступов астмы. Просто зашибись! И эту игру я не буду рекомендовать даже самый отбитым фанатам франшизы "Тихое место".







