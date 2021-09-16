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Авторы блогов на Overclockers.ru начали рассказывать о своих доходах широкой аудитории. На сегодняшний день вышло уже три материала: от криптовалютного спеца под ником Manager, обзорщика игр и необычных комплектующих ddr22, а также популярнейшего автора новостей Zelot. Администрация попросила и меня поделиться своим опытом с читателями сайта. Немного подумав, тоже решил приоткрыть завесу тайны.

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Проба пера

Начну издалека, расскажу сперва о своем первом опыте заработка в интернете. Это было 3 года назад. Осенью 2018 года я написал в телеграм главному редактору сайта "Палач", который существует и по сей день, неплохо зарабатывая на кликах. Предложил свою статью, которая редактору понравилась и в тот же день была опубликована. К сожалению, сам материал я найти не смог, но помню, что там было что-то про Apple и iOS. Статья выстрелила и неплохо разошлась в поисковиках - мне предложили сотрудничество. Платили по фиксированной ставке, тысячу рублей за материал объемом 3-5 тысяч символов.

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Из тех времен хорошо помню материал "7 причин, почему оболочка MIUI от Xiaomi – настоящий позор", который стал невероятным хитом, набрав 60 тысяч просмотров. Для начинающего сайта это было очень много. Уже тогда я понял, что лучше всего собирают именно провокационные материалы, однако, нужно соблюдать границы. Всего вышло лишь 5 или 6 материалов, а потом мы разругались с главредом и на какое-то время я приостановил свою писательскую деятельность.

Начало

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Попробовал вернуться я лишь год спустя, увидев заметку о том, что на сайте Overclockers.ru платят за блоги. В октябре 2019 выпустил пробную новость, но затем что-то пошло не так.

Подробностей я уже не вспомню, вроде бы в это время несколько раз пробовал запустить свой блог на Яндекс.Дзене. Но каждый раз лень брала свое и мне не удавалось даже выйти на монетизацию. Промучавшись какое-то время, решил вернуться на знакомые оверы, которые я посещаю еще с 2008 года. Выпустил тогда материал "Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли", который набрал 14 тысяч просмотров и имел неплохой отклик у аудитории. И дальше завертелось.

С июля 2020 я пишу регулярно, хотя бы несколько материалов в месяц да выпускаю. Брал небольшой перерыв в марте-июне этого года по семейным обстоятельствам, но потом снова вернулся к работе.

Цифры дохода

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Итак, сколько же можно заработать на оверклокерс.ру? Лично у меня средняя ставка за новости 20-25 рублей за 1000 прочтений, статьи оценивают примерно по 40-50 рублей за ту же тысячу. За хорошие материалы платят больше - коллега делился, что некоторые его блоги считали по 65 рублей за тысячу. Комментарии также оплачиваются, если их больше 50 - по ставке 30 копеек за каждый. Погоды они не делают, даже если у статьи будет 500 комментов, это всего лишь 150 рублей. Имеют значение только просмотры и качество материала.

На сегодняшний момент у меня вышло 147 материалов (если считать вместе с этой статьей), из них оплачено пока 141. Оплата обычно приходит через месяц после выхода материала, поскольку в некоторых случаях просмотры существенно возрастают даже после пары недель после выхода статьи. Например, у меня так произошло с материалом "С чем играть в Call of Duty: WARZONE", которая на момент оплаты имела всего около 3 тысяч просмотров, а затем набрала аж 46 тысяч. Много позже мне пришла доплата за увеличившиеся просмотры - видимо, эта статья там была учтена. Еще была неожиданная премия к Новому году в размере 3 тысяч рублей.

Точных цифр дохода называть не буду, скажу лишь, что за этот год на оверах мне удалось заработать на видеокарту уровня RTX 3060 Ti по сегодняшним ценам. До мастодонтов, которые пишут ежедневно, мне очень далеко. Но, поскольку для меня это не основной заработок (и даже не вторичный), то эти деньги я не копил и растрачивал в основном на всякую ерунду.

Топ-10

А теперь давайте посмотрим на 10 моих самых популярных материалов. Можете сами прикинуть по ставкам выше, сколько за них удалось получить деньжат. Первое место вас сильно удивит!

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10 место. "Перешёл с AMD Ryzen 1600X на 3600X – рассказываю, как я впустую потратил 12 000 рублей" - 36 тысяч просмотров, 497 комментариев.

Читателям лучше всего заходят статьи о неудачном опыте - про чужой успех читать никто не хочет. Отсюда такой живой интерес аудитории и почти 500 комментов.

9 место. "Убираем "мыло" в Red Dead Redemption 2" - 40 тысяч просмотров, 45 комментариев.

Ссылку на эту статью я видел на нескольких сайтах и пабликах ВКонтакте. Рад, что множеству людей она оказалась полезна. Ну а я заработал на кликах.

8 место. "5 причин, почему я отказался от Windows 10 на рабочем компьютере и вернулся на Windows 7" - 41 тысяча просмотров, 276 комментариев.

Темы про Windows, а особенно противостояния разных операционных систем почти всегда популярны. У меня было несколько статей подобной тематики, и все они неплохо собирали. Но нужно подавать их живо, описывать собственный опыт - тогда это получается интересно и вызывает бурление масс.

7 место. "5 причин, почему S.T.A.L.K.E.R. 2 будет посредственной игрой и не повторит успех оригинала" - 45 тысяч просмотров, 252 комментария.

Неожиданная находка! Вот уж не думал, что тематика S.T.A.L.K.E.R. до сих пор популярна, даже спустя столько лет после выхода игры. Видимо, новый виток народной любви дал сериал про Чернобыль от HBO. И оцените мои навыки фотошопа - обложка тоже важна в успехе материала.

6 место. "С чем играть в Call of Duty: WARZONE - лучшее оружие в 5 сезоне" - 46 тысяч просмотров и всего 10 комментариев.

Про эту статью уже упоминал, повторяться не буду.

5 место. "Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7" - 50 тысяч просмотров, 250 комментариев.

"5 причин" в заголовке, популярная в народе тематика, лёгкий слог и множество актуальных примеров из жизни - вот они, ингредиенты успешной статьи.

4 место. "Перешёл на SSD для игр - делюсь впечатлениями" - 53 тысячи просмотров, 189 комментариев.

Личный опыт иногда заходит, а иногда нет. В данном случае зашло - многие как раз обновляются со старых HDD и ищут подобные отзывы.

3 место. "Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA" - 54 тысячи просмотров, 392 комментариев.

Одна из моих первых статей, которую я специально подготовил, чисто из спортивного интереса, посмотреть, сколько кликов она соберет.

2 место. "Менеджеры DNS распродали RTX 3060 майнерам за несколько дней до старта продаж — расследование Шелест" - 69 тысяч просмотров, 244 комментария.

Удачная картинка на обложке и актуальная тематика - именно поэтому новость так хорошо разошлась в поисковиках.

1 место. "Разгон батареи отопления — как повысить температуру воздуха в квартире" - 515 тысяч просмотров, 129 комментариев.

Эту статью даже не хотел публиковать, мне казалось, что тема будет никому не интересна и я просто потрачу время. Писал материал задней левой пяткой, параллельно смотря футбол. Но как показывает практика, успех приходит как раз оттуда, откуда ждешь меньше всего. Как рассказал мне потом старший коллега, всё нестандартное в рунете набирает много просмотров. Сложно не написать, а именно найти такую тему.

Советы начинающим блогерам

Меня часто спрашивают - как научиться писать статьи? Могу дать два простых совета.

Во-первых, нужно много читать. Я начал это делать еще в средней школе, иногда проглатывая по две книги за день. Необязательно читать художественную литературу, хотя она и прививает хороший вкус. Читайте все подряд, так вы повысите свою грамотность и подметите некоторые приемы успешных авторов.

Во-вторых, если у вас есть какие-то мысли, просто оформляйте их в печатном виде. А затем выкидывайте все лишнее: слова-паразиты, ненужные предложения, повторы. Принцип такой: если вы что-то убрали из текста, а смысл не изменился, значит надо это убирать. Пишите кратко, простыми предложениями. Придерживайтесь структуры: заранее намечайте план текста и разделяйте абзацы.

Не пытайтесь копировать других авторов. Выше вы увидели примеры успешных текстов, попытки их повторить обречены на провал. Я и сам допускал эту ошибку. Придумывайте что-то свое. Дерзайте!