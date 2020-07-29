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Если вы играли в Red Dead Redemption 2 на ПК, то наверняка сталкивались с "мылом" и мерцанием при настройках по умолчанию. В отличие от GTA V, где "из коробки" всё прекрасно, RDR 2 портирована с консолей довольно коряво. Давайте же попробуем избавиться от этих неприятных эффектов в самом популярном разрешении 1080р.

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Во-первых: меняем настройки самой игры

Для большинства видеокарт рекомендуется ставить сглаживание ТАА: оно потребляет не так много ресурсов. При этом, картинка смотрится более объёмной, чем при других видах сглаживания. Единственный недостаток ТАА - это то самое "мыло", которое мы уберём другими настройками.

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Ставим ТАА на "высокое" или "среднее", затем резкость выкручиваем на максимум:

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Далее, из-за того разработчики намудрили с портированием, у игры получился битый 1080р рендер. В разрешениях от 2К и выше игра превращается в конфетку. Мы рассматриваем настройку для самых распространенных на данный момент мониторов Full HD (согласно статистике Steam, около 65% игроков используют это разрешение). Поэтому в данном случае ставим масштабирование 1,25х:

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Что это даёт? Фактически игра будет рендериться в разрешении 2400х1350 (почти 2К). Картинка становится намного чётче, пропадают мерцания на дальних объектах. Если позволяет видеокарта, можно поставить 1,5х или даже больше.

Во-вторых и в-главных: добавляем фильтры изображения

Если у вас видеокарта NVIDIA, заходим в GeForce Experience и включаем внутриигровой оверлей.

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Затем в самой игре нажимаем Alt +F3 и устанавливаем фильтры "Детализация" и "Резкость". Настройки выставляем примерно как на скриншоте:

С ползунками можно немного поиграться.

Для видеокарт AMD доступна всего одна опция по настройке резкости. Нажимаем в игре Alt + R, включаем Radeon Image Sharpering:

Как по мне, стандартные 80% ползунка являются оптимальными. Нет сильного перешарпа, при этом картинка становится чётче, что нам и нужно.

Сравниваем до и после

Смотрим "кроп" изображения: разница видна сразу. Изображение справа намного более четкое и приятное на вид, в динамике также нет мерцаний.

По итогу, получилась обалденная картинка. Приятной игры!