Убираем "мыло" в Red Dead Redemption 2
Если вы играли в Red Dead Redemption 2 на ПК, то наверняка сталкивались с "мылом" и мерцанием при настройках по умолчанию. В отличие от GTA V, где "из коробки" всё прекрасно, RDR 2 портирована с консолей довольно коряво. Давайте же попробуем избавиться от этих неприятных эффектов в самом популярном разрешении 1080р.
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Во-первых: меняем настройки самой игры
Для большинства видеокарт рекомендуется ставить сглаживание ТАА: оно потребляет не так много ресурсов. При этом, картинка смотрится более объёмной, чем при других видах сглаживания. Единственный недостаток ТАА - это то самое "мыло", которое мы уберём другими настройками.
Ставим ТАА на "высокое" или "среднее", затем резкость выкручиваем на максимум:
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Далее, из-за того разработчики намудрили с портированием, у игры получился битый 1080р рендер. В разрешениях от 2К и выше игра превращается в конфетку. Мы рассматриваем настройку для самых распространенных на данный момент мониторов Full HD (согласно статистике Steam, около 65% игроков используют это разрешение). Поэтому в данном случае ставим масштабирование 1,25х:
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Что это даёт? Фактически игра будет рендериться в разрешении 2400х1350 (почти 2К). Картинка становится намного чётче, пропадают мерцания на дальних объектах. Если позволяет видеокарта, можно поставить 1,5х или даже больше.
Во-вторых и в-главных: добавляем фильтры изображения
Если у вас видеокарта NVIDIA, заходим в GeForce Experience и включаем внутриигровой оверлей.
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Затем в самой игре нажимаем Alt +F3 и устанавливаем фильтры "Детализация" и "Резкость". Настройки выставляем примерно как на скриншоте:
С ползунками можно немного поиграться.
Для видеокарт AMD доступна всего одна опция по настройке резкости. Нажимаем в игре Alt + R, включаем Radeon Image Sharpering:
Как по мне, стандартные 80% ползунка являются оптимальными. Нет сильного перешарпа, при этом картинка становится чётче, что нам и нужно.
Сравниваем до и после
Смотрим "кроп" изображения: разница видна сразу. Изображение справа намного более четкое и приятное на вид, в динамике также нет мерцаний.
По итогу, получилась обалденная картинка. Приятной игры!
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