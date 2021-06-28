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Около недели назад вышел первый полноценный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, который мне показался очень слабым. Однако фанаты буквально ревели от восторга, но почему-то предпочитали не замечать кучу недостатков игры. В этом блоге расскажу о том, почему не стоит возлагать большие надежды на сиквел - это будет очередной проходной шутерок для Xbox Game Pass.

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Баги в трейлере

Начнем с очевидного - того, что можно увидеть своими глазами. Даже в рекламном ролике с Е3, который, казалось бы, должен быть идеально вылизан и отсмотрен до дыр, обнаруживается куча ляпов. Например, проваливающиеся сквозь землю NPC:

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Смотреть с 14:30

C таким отношением к проекту ясно, что шедевр точно не получится. Задача ясна - склепать что-нибудь побыстрее на старых наработках и залутать баблишка с фанатов и Microsoft.

Озвучка

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Когда я впервые посмотрел трейлер, сперва подумал что это любительская озвучка какого-то ютубера. Но нет - по мнению авторов, именно так должна выглядеть русская речь в игре "ААА-класса"! Просто позор и кринж. Если бы я был режиссером дубляжа, мне было бы стыдно за такую работу. Если еще не видели ролик, взгляните и ужаснитесь:

Непонятные разработчики

Как известно, директор GSC Сергей Григорович свернул разработку сиквела S.T.A.L.K.E.R. еще в 2011 году. Компанию тогда распустили, а люди разбрелись кто куда. Спустя 3 года он возродил GSС Game World, посадил во главе своего брата и нанял новых программистов. Она наскоряк склепали "Казаки 3" - даже не продолжение, а ремейк старой игры. Получилось плохо: отзывы игроков и критиков были в основном отрицательные. Основными претензиями называли вторичность и миллионы багов.

Именно эта команда делает S.T.A.L.K.E.R. 2 - люди, набранные по объявлению, которые не имеют к успехам компании, а в частности "Теней Чернобыля", никакого отношения. Делайте выводы сами.

Xbox Game Pass

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Microsoft решила, что новый "Сталкер" будет доступен в подписочном сервисе с первого дня. Обычно они так поступают либо с собственными играми (Forza Horizon 5, новый Halo), либо с проектами категории Б (Sea of Thieves). Похоже, что S.T.A.L.K.E.R. 2 относится как раз ко второму случаю. Надежд на успешные продажи немного: результаты первой части составили всего около 2 млн копий (для сравнения, у The Witcher 3 - 20 млн копий). Зато можно пощеголять эксклюзивностью перед Sony и выгодно выделиться в тусовке хардкорных геймеров.

Завышенные ожидания

Фанаты "Сталкера" ждут продолжения уже почти 15 лет, и они не в состоянии признавать очевидные недостатки игры. Даже по разбору трейлера второй части видно, что в игре устаревшая физика, плохие анимации, рассинхрон звука и губ персонажей, очень странная обработка волос. Да, графоний красивый - а где он сейчас плохой? Назовите мне некрасивую игру для консолей нового поколения. Мощности уже такие, что Unreal Engine 4 легко способен выдавать фотореалистичную картинку с трассировкой лучей, а реальная работа художников уже не так видна, зато все технические огрехи буквально вылезают на первый план.

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Фэны не в состоянии признать, что игра не будет такой крутой, как в их влажных мечтах. Разочаровываться потом будет очень больно.

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Поделитесь в комментариях своим мнением относительно S.T.A.L.K.E.R. 2. Согласны со мной или готовы поспорить?