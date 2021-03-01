Менеджеры DNS распродали RTX 3060 майнерам за несколько дней до старта продаж — расследование Шелест
Недавно мы писали о том, что старт продаж видеокарт GeForce RTX 3060 в DNS провалился. 25 февраля их почему-то не оказалось в наличии ни в одном магазине, хотя была обещана партия в количестве 2000 штук. Сама компания объясняла это ошибкой в конфигураторе, якобы ушлые перекупщики успели ночью 25 числа выбрали весь резерв. Однако, реальность может быть совсем другой - ютубер Ян Шелест провел собственное расследование.
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Блогер нашел объявление на Авито о продаже двух RTX 3060 по цене 85 000 рублей за штуку. Самое интересное, что к ним был приложен чек от 21 февраля с гарантией от DNS, то есть перекупу удалось урвать их аж за 4 дня до официального старта продаж:
Далее Шелест позвонил перекупщику и поинтересовался, откуда у него эти карты. Мужчина сообщил, что просто прошелся по нескольким магазинам сети DNS и в одном из них ему удалось неофициально договориться с менеджером. В итоге, карту ему продали за 61 699, что отличается от заявленной самой сетью стоимостью в 45 999 рублей:
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Подробности расследования, которое на момент публикации новости набрало уже более 110 тыс. просмотров, можно узнать в соответствующем видео:
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