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Ранее в своём блоге я уже рассказывал, что уже много лет пользуюсь только продукцией AMD. Считаю, что их решения в большинстве случаев оптимальны по соотношению цена/качество. Сегодня же речь пойдет конкретно про видеокарты, попробую со своей стороны доказать вам, почему продукция NVIDIA не стоит вашего внимания. Выделю пять причин, почему "зеленые" видеокарты недостойны покупки.

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Причина первая: цена

Так исторически сложилось, что NVIDIA Corporation, являясь монополистами, явно завышают цены на свои продукты.

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Видеокарты AMD, пусть и выходят немного с запозданием, зато предлагают пользователю гораздо более высокую производительность по сходной цене. Вы с вами живем в мире капитализма, так зачем переплачивать?

Причина вторая: быстрое устаревание прошлых поколений

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Уже через пару лет после выхода, видеокарты GeForce начинают терять производительность, или говоря языком оверклокера, "отыквиваются".

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Программисты попросту перестают оптимизировать драйверы для видеокарт прошлых поколений. Вместе с выходом новых моделей, вы со своей недавно приобретённой "зелёной" графической платой попадаете в неприятную ситуацию. Именно поэтому видеокарты NVIDIA так популярны на Авито. Энтузиасты при деньгах, зная об этой особенности, стараются побыстрее и подешевле спихнуть свои "тыквы".

Говоря же об AMD, могу поделиться собственным опытом. Легендарная Radeon R9 290 отслужила мне без малого 5 лет, при этом оставаясь актуальной все эти годы.

Причина третья: куча бесполезных технологий

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PhysX, HairWorks, MFAA, PCSS, VXGI и прочее - это бездарный, никому не нужный маркетинговый мусор. Разбирать все технологии мы не будем, так как NVIDIA клепают их чуть ли не каждую неделю. А затем, пользуясь своим доминирующим положением на рынке, пытается запихнуть их во все ААА-игры. Технологии по итогу умирают и становятся никому ненужными.

То же самое и с RayTracing. Сама по себе трассировка - штука неплохая. Но по факту, она пока применяется лишь в единичных проектах, при этом нехило отжирая fps. Технология станет массовой лишь с релизом нового поколения консолей, когда большинство мультиплатформенных разработчиков игр станут её поддерживать. Но вот незадача - в PS5 и Xbox Series X стоят чипы RDNA 2.0, а значит трассировка лучей будет по умолчанию оптимизироваться для видеокарт AMD.

В целом, я считаю, что трассировка как технология запоздала лет на 5. Я обнаружил, что NVIDIA занималась этим вопросом еще в 2008 году, но затем предпочла направить усилия в пользу бесполезных, но более прибыльных маркетинговых фич. Тем временем, художники, дизайнеры и кодописатели уже научились делать псевдокорректное освещение с помощью набора других опций.

Причина четвертая: мой личный опыт

Единственная видеокарта от NVIDIA, которой я владел - это GeForce 8800 GTS 640 Мб.

Она отслужила мне около года, после чего благополучно сгорела. После этого случая я задумался о смене производителя графического чипа, и остаюсь приверженцем Radeon по сей день.

Этот пункт очень субъективный, не спорю. Поэтому прошу вас поделиться в комментариях своим опытом.

Причина пятая: NVIDIA - это корпорация зла

Одна из основных проблем заключается в том, что NVIDIA очень антиконкурентно настроена, пытается вставлять палки в колёса везде, где только может. AMD же использует открытую стратегию, предпочитая не использовать проприетарные стандарты, и не участвует в подрыве производительности конкурентов. Как пример, технология FreeSync от AMD является бесплатной и не имеет ограничений по производительности. Тогда как для поддержки G-Sync монитор должен содержать специальный модуль, продаваемый NVIDIA.

Таким образом, вопрос в данном случае носит более философский характер: как вы можете поддерживать компанию с таким отношением к потребителям?

NVIDIA - это компания, которая отключала PhysX, если в системе была обнаружена карта, отличная от "зелёной".

NVIDIA - это компания, которая лгала о спецификациях памяти, а затем называла это недопониманием и "особенностью".

NVIDIA - это компания, которая помешала AMD оптимизировать эффекты Gameworks в The Witcher 3, а потом обвинила их в низкой производительности.

NVIDIA - это компания, которая показала "Pascal GPU", который на самом деле был MXM GM204.

Список можно продолжать и продолжать, как можно игнорировать всё это?

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Я глубоко вздыхаю, когда вижу комментарии в интернете, что AMD должна умереть по любой причине. Может быть, эти людям стоит начать судить непредвзято?



