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Как только наступили холода, я заметил одну неприятную тенденцию. Когда температура на улице выше, чем -10, коммунальщики начинают экономить и убавляют отопление. Возникает парадокс - если реально холодно (например, -20), то дома комфортно. А как только становится чуть теплее, в квартире дубак. Даже кошка начинает прятать нос. В поисках решения я наткнулся на одну интересную статью от небезызвестного товарища Di Halt. В интернете информации было немного, поэтому решил попробовать самостоятельно.

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Итак, задача следующая: превратить пассивную отдачу радиатора отопления в активную путем добавления кулеров. По сути, получается этакий конвектор или даже тепловентилятор. Подробная информация есть в исходной статье, повторяться не буду. Опишу лишь свой опыт разгона батареи.

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Я отправился в магазин и закупил сразу десяток вентиляторов - гулять так гулять! Взял относительно дешевые DEEPCOOL XFAN 80, а к ним и блок питания Robinton TN3000S на 3А.

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Он хорош тем, что можно на ходу менять напряжение - при помощи специального ключа оно регулируется в диапазоне от 5 до 15В:

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Затем я отнес комплектующие на работу, где попросил более рукастого коллегу все это параллельно спаять. Вентиляторы соединил между собой обычными стяжками, получилось вот так:

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Далее смонтировал систему непосредственно к батарее. Также использовал стяжки. Пришлось соединять их между собой, так как длины не хватало. По итогу, за тюлем вентиляторов практически не видно:

Приступил к испытаниям. Исходная температура: 24 градуса ровно, окна закрыты. Сам термометр находится в середины комнаты, на высоте примерно 20 см от пола:

Запускаем нашу чудо-систему. Опытным путем я выявил, что наиболее приемлемо вентиляторы вращаются при токе 9В. Это оптимальное значение по соотношению сила потока/шум.

Фиксируем значения спустя полчаса и час:

Разгон удался - удалось увеличить температуру почти на градус. Кажется, что это немного, но в комнате становится реально теплее, даже душновато. Решил открыть окно, вентиляторы не выключал. Спустя 45 минут температура практически не изменилась:

Пропеллеры создают теплый поток, который служит как воздушная завеса. Из-за этого приятнее стало сидеть за компом. Он у меня находится возле окна, в углу. Раньше сбоку чувствовался холодный воздух, стало получше.

По поводу шума. Всё-таки звучит эта конструкция немного громче, чем ПК. На ночь обычно не оставляю, слегка напрягает. А вот днем не мешает и электричество практически не ест. Потребление всех вентиляторов даже на максимальной скорости (при токе 12В) составляет менее 10 Вт - копейки.

Кошка тоже осталась довольна.



