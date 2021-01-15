Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

5 причин, почему я отказался от Windows 10 на рабочем компьютере и вернулся на Windows 7

Рассказываю, почему на новом рабочем ПК я продолжаю использовать якобы устаревшую Windows 7. Разбираю основные недостатки "десятки", которые мешают нормально трудиться.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3090 появились в продаже, но цены выросли
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Несмотря на то, что Windows 10 вышла почти 6 лет назад, многие до сих пор не спешат переходить на нее. В конце 2020 года доля "десятки" на рынке составляла около 60%, тогда как якобы устаревшей "семеркой" продолжают пользоваться 22% юзеров. На домашнем компьютере я люблю поиграть, поэтому пришлось смириться с новой ОС. А вот на рабочем агрегате продолжаю пользоваться Windows 7. Выделю 5 причин, почему "десятка" не подходит для рабочего ПК.

реклама

Обновления

Эту тему я неоднократно затрагивал в своих блогах. "Десятка" не дает нормальной возможности отключить обновления. Даже после проведения "нелегальных" манипуляций при помощи сторонних программ, система продолжает надоедать. Например, сыплются уведомления из Microsoft Store: постоянно просят обновления встроенные фреймворки.

анонсы и реклама
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
RTX 3060/ 70 80 90 успей купить остатки до нового подорожания
Ryzen 5800X за копейки в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
GTX 1650 дешевле всех и в наличии в Compeo.ru
RX 6800/XT и 6900 пока еще есть в продаже
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке

Для рабочего компа самое главное - это стабильность. Поэтому еженедельные апдейты не нужны, лично я доверяю принципу "работает - не трогай!". В Windows 7 обновы выключаются парой кликов в панели управления:

Уведомления

реклама

Интересно, кто-то ими вообще пользуется в Windows 10? Это просто бесполезная циферка в нижнем углу экрана. Сама по себе идея прикольная - хотели упорядочить уведомления, как это сделали в Android и iOS. Но вот реализация - просто швах!

реклама

В основном в центр уведомлений приходят ненужные сообщения от Windows Defender, а также бесявая инфа о том, что вы находитесь в полноэкранном режиме.

Плюс, там куча ненужных кнопок вроде "режим планшета", "фокусировка внимания", "ночной свет" и прочая лабуда, которой никто не пользуется на обычных ПК.

Телеметрия

реклама

Я не сторонник приватности, однако встроенные в "десятку" функции отжирают трафик и затормаживают компьютер. На слабых ПК фоновые процессы могут занимать до 30% процессорного времени, "насиловать" жесткий диск и оперативку:

Офисные машинки не отличаются особой прытью. Поэтому даже современные Intel Celeron или Pentium нет смысла излишне нагружать. Проблема возникает с AMD - их материнки уже не поддерживают "семерку". Недавно устанавливали её на новый ПК на основе Ryzen 3 2200G - пришлось интегрировать в образ системы китайские драйвера.

Интерфейс

В Windows 10 куча настроек дублируется. Например, есть планшетное приложение "Параметры", а есть "Панель управления". Последнюю не так то просто отыскать. А чтобы зайти в управление сетями с рабочего стола, надо пройти 7 кругов ада.

С меню "Пуск" отдельная песня - с тех пор, как оно стало плиточным, я практически перестал им пользоваться. Может, на планшете это и удобно, но для обычного ПК такое не подходит. Вы возразите: поставь стороннюю менюшку, вроде Classic Shell. Но это костыли. К тому же, не очень удобные.

***

Пятую причину по традиции я оставляю на откуп вам, уважаемые читатели. Поделитесь в комментариях, что вас бесит при работе на Windows 10?

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.6 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

windows 10 личный опыт работа
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
57
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS Radeon RX 590 в связке с процессором Ryzen 5 3600X
10
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на CES 2021
4
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
27
Репортаж с презентации ноутбуков ROG на CES 2021
2
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2080 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
13
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
60
Project Cars 3: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
10
Обзор и тестирование мини-ПК Intel NUC 9 Extreme Kit NUC9i7QNX (BXNUC9I7QNX1)
20

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 27
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 45
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 27
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

32 смартфона Xiaomi 2019-2020-х годов получат финальную прошивку MIUI 12.5 – сроки и полный список
+
Дефицит GPU достиг пика - из продажи исчезли даже GTX 1650 Super/RX 5500XT, неэффективные в майнинге
103
Космический аппарат Juno зарегистрировал радиосигнал с Юпитера
16
Palit привезла в Россию видеокарты GeForce RTX 3060 Dual и StormX
31
Названы самые загружаемые игры для PlayStation 4 и PlayStation 5 в 2020 году
1
Ралли биткоина может закончиться — ситуация на рынке приближает второе падение
6
Расширение серии GeForce RTX 30 под угрозой — NVIDIA заморозила новые модели Ti и Super
62
AMD и NVIDIA поведали о мерах борьбы с дефицитом GPU - цены продолжат расти, а ситуация не изменится
61
NVIDIA и AMD рассказали, когда видеокарты вернутся в магазины – сроки и новая ценовая политика
29
США создали еще одну замену российскому двигателю РД-180
157
AMD рассказала о процессорах и видеокартах следующего поколения – Zen4, DDR5, 5-нм и новый сокет AM5
50
Достижения Intel Core i9-11900K в ряде игр пока не впечатляют — Ryzen 5 5600X оказывается быстрее
117
WhatsApp утверждает, что не может читать персональную переписку
10
Windows Central показали внешний вид радикального обновления дизайна Windows 10 Sun Valley
13
AMD Ryzen 7 5800 можно легко разблокировать до 5800X
12
RTX 3060 с 12Gb по рекомендованной цене 31800 руб ожидается в феврале
47
Samsung 980 Pro SSD показал чудеса скорости в дуэте с платой MSI Z490-A PRO и CPU Rocket Lake-S
71
HTC представила смартфон с 90-Гц дисплеем, процессором Qualcomm и АКБ на 5000 мА*ч за 430 долларов
+
Озвучены сроки следующих поставок PlayStation 5 – в некоторых странах консоль доступна уже сегодня
+
25% налог Трампа на видеокарты - новая причина роста цен
17

Популярные статьи

О майнинге криптовалюты на видеокартах в январе 2021 для самых маленьких
106
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
27
Самые ожидаемые игры 2021: Hitman 3, Battlefield 6, S.T.A.L.K.E.R. 2 и другие
21
Неуспешный успех: опыт апгрейда памяти на платформе Ryzen 5 1600X
55
Мой домашний сервер на базе ноутбука
97
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
57
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS Radeon RX 590 в связке с процессором Ryzen 5 3600X
10
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на CES 2021
4
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - теория ddr2 800
10
5 интересных смартфонов китайских брендов, выпущенных в декабре 2020
+

Сейчас обсуждают

dinkyjs30
02:45
ЧТо такое XSS? Это Xbox one SLim ? ИЛи это последний Xbox Series ?
Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров
Slow Mo
02:43
45млн безработных в США,чем-то кормить надо,долги растут,так что еще неизвестно как поступит новый презик
25% налог Трампа на видеокарты - основная причина роста цен, а не майнинг
dinkyjs30
02:39
А как понять, что продавец на Авито продает не перегретую видеокарту? Осмотр и проверка покажут, что она перегрета? 2. Что аткое "скачуха" ?
Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров
II-V-I
02:37
Можно приклеить прицел в центр
Скрыться от веб-камеры ноутбука не получится — Samsung уже переносит ее под дисплей
Slow Mo
02:36
Как уже все заметили уже не катит девиз -рыночек все порешает,Частенько в разных уголках мира и настоящие войны устраивают капиталисты ,что бы выскочки(гос-ва) не сильно возбухали,Кстати ВВП тоже гл...
25% налог Трампа на видеокарты - основная причина роста цен, а не майнинг
xenomorph1024
02:35
Возненавидел такой класс устройств как смартфон еще в 2007 году, когда жопс представил первый ипхон. Ненависть к огрызку у меня распространилась и на андроеды и на любой пальцетык, поэтому я принципиа...
Reuters: Xiaomi попала в чёрный список США
dinkyjs30
02:34
А какой гарантийный срок дают продавцы этих вк на Али?
Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров
dinkyjs30
02:33
А чем можно регулировать трехпиновые вентиляторы? С помощью прог (SpeedFan , EasyTune , Argus Monitor, HWMonitor) ?
Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров
itmanager85
02:19
3060 вроде до 2070S - не дотягивает, по цене разве что .. :D
ASUS представила видеокарту ROG STRIX GeForce RTX 3060
Тролль Толстый
02:19
маркетолух? диагноз ясен, чтоб ты сдох маркетолух )
В 2021 году видеокарты NVIDIA ощутимо подорожают – MSI и Asus поднимут цены на 25% и выше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем