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Несмотря на то, что Windows 10 вышла почти 6 лет назад, многие до сих пор не спешат переходить на нее. В конце 2020 года доля "десятки" на рынке составляла около 60%, тогда как якобы устаревшей "семеркой" продолжают пользоваться 22% юзеров. На домашнем компьютере я люблю поиграть, поэтому пришлось смириться с новой ОС. А вот на рабочем агрегате продолжаю пользоваться Windows 7. Выделю 5 причин, почему "десятка" не подходит для рабочего ПК.

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Обновления

Эту тему я неоднократно затрагивал в своих блогах. "Десятка" не дает нормальной возможности отключить обновления. Даже после проведения "нелегальных" манипуляций при помощи сторонних программ, система продолжает надоедать. Например, сыплются уведомления из Microsoft Store: постоянно просят обновления встроенные фреймворки.

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Для рабочего компа самое главное - это стабильность. Поэтому еженедельные апдейты не нужны, лично я доверяю принципу "работает - не трогай!". В Windows 7 обновы выключаются парой кликов в панели управления:

Уведомления

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Интересно, кто-то ими вообще пользуется в Windows 10? Это просто бесполезная циферка в нижнем углу экрана. Сама по себе идея прикольная - хотели упорядочить уведомления, как это сделали в Android и iOS. Но вот реализация - просто швах!

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В основном в центр уведомлений приходят ненужные сообщения от Windows Defender, а также бесявая инфа о том, что вы находитесь в полноэкранном режиме.

Плюс, там куча ненужных кнопок вроде "режим планшета", "фокусировка внимания", "ночной свет" и прочая лабуда, которой никто не пользуется на обычных ПК.

Телеметрия

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Я не сторонник приватности, однако встроенные в "десятку" функции отжирают трафик и затормаживают компьютер. На слабых ПК фоновые процессы могут занимать до 30% процессорного времени, "насиловать" жесткий диск и оперативку:

Офисные машинки не отличаются особой прытью. Поэтому даже современные Intel Celeron или Pentium нет смысла излишне нагружать. Проблема возникает с AMD - их материнки уже не поддерживают "семерку". Недавно устанавливали её на новый ПК на основе Ryzen 3 2200G - пришлось интегрировать в образ системы китайские драйвера.

Интерфейс

В Windows 10 куча настроек дублируется. Например, есть планшетное приложение "Параметры", а есть "Панель управления". Последнюю не так то просто отыскать. А чтобы зайти в управление сетями с рабочего стола, надо пройти 7 кругов ада.

С меню "Пуск" отдельная песня - с тех пор, как оно стало плиточным, я практически перестал им пользоваться. Может, на планшете это и удобно, но для обычного ПК такое не подходит. Вы возразите: поставь стороннюю менюшку, вроде Classic Shell. Но это костыли. К тому же, не очень удобные.

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Пятую причину по традиции я оставляю на откуп вам, уважаемые читатели. Поделитесь в комментариях, что вас бесит при работе на Windows 10?